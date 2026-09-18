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18.09.2026 20:56

Εθνική Γαλλίας: Πολλά νέα πρόσωπα απ’ τον Ζιντάν στο πρώτο «προσκλητήριο»

18.09.2026 20:56
Zinédine Zidane

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Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής, 18/9, την πολυαναμενόμενη πρώτη κλήση για τις προσεχείς αναμετρήσεις του Nations League, συμπεριλαμβάνοντας αρκετά νέα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και τον στόπερ της Λίβερπουλ, Ζερεμί Ζακέ, ο οποίος έχει ξεχωρίσει στην πρώτη του σεζόν στο «Άνφιλντ».

Ο 54χρονος Ζιντάν, η εξαιρετική παρουσία του οποίου βοήθησε τη Γαλλία να κατακτήσει το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο σε έδαφος το 1998, επιστρέφει στην εθνική ομάδα με στόχο να μετατρέψει τις πρόσφατες παρουσίες της κοντά στην κορυφή σε νέους τίτλους.

Ο Ζιντάν είχε μία εντυπωσιακή προπονητική πορεία στη Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγώντας την ισπανική ομάδα στην κατάκτηση τριών διαδοχικών Champions League. Ανάλογες επιτυχίες θα περιμένουν και στη Γαλλία, η οποία διαθέτει ορισμένους από τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του κόσμου, ενόψει του Euro 2028 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Η Γαλλία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Αργεντινή το 2022 και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά στην κορυφαία διοργάνωση της φετινής χρονιάς. Ο τερματοφύλακας Γκιγιόμ Ρεστ, οι αμυντικοί Ζακέ και Άντι Ντιούφ, ο μέσος Λούκας Ντα Κούνια και ο επιθετικός Εστεμπάν Λεπόλ είναι μεταξύ των ποδοσφαιριστών που έλαβαν από τον Ζιντάν την πρώτη τους κλήση στην ανδρική εθνική ομάδα.

Από τις σημαντικές απουσίες ξεχωρίζει εκείνη του μέσου της Ρεάλ Μαδρίτης, Ορελιέν Τσουαμενί. Ο Ζιντάν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας τον Ιούλιο, με συμβόλαιο έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, διαδεχόμενος τον Ντιντιέ Ντεσάν και αποτελώντας τον τρίτο ποδοσφαιριστή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας του 1998 που αναλαμβάνει προπονητής των «τρικολόρ».

Το ντεμπούτο του στον πάγκο της Γαλλίας θα πραγματοποιηθεί στη φάση των ομίλων του Nations League, απέναντι στην Τουρκία στο Ιζμίτ στις 25 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, η Γαλλία θα ταξιδέψει στο Βέλγιο, προτού υποδεχθεί την Ιταλία και το Βέλγιο τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά η αποστολή της Γαλλίας

Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν (Μίλαν), Γκιγιόμ Ρεστ (Τουλούζ), Ρομπέν Ρισέρ (Λανς)

Αμυντικοί: Άντι Ντιούφ (Ίντερ), Ζερεμί Ζακέ (Λίβερπουλ), Πιερ Καλουλού (Γιουβέντους), Ιμπραΐμα Κονατέ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ζιλ Κουντέ (Μπαρτσελόνα), Μαξένς Λακρουά (Τσέλσι), Αντριέν Τρουφέρ (Μπόρνμουθ), Νταγιό Ουπαμεκανό (Μπάγερν Μονάχου)

Μέσοι: Εντουάρντο Καμαβινγκά (Ρεάλ Μαδρίτης), Ραγιάν Σερκί (Μάντσεστερ Σίτι), Λούκας Ντα Κούνια (Κόμο), Μανί Κονέ (Ρόμα), Αντριέν Ραμπιό (Μίλαν), Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί: Μπράντλεϊ Μπαρκολά (Λίβερπουλ), Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Εστεμπάν Λεπολ (Ρεν), Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου)

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