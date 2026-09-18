Στα «χαρακώματα» ΝΕΑ/ΒΗΜΑ- Καθημερινή, ο Λευτέρης Πράσινος, τα αποτελέσματα της κόντρας Καραβάτου/Φερεντίνου – Ζαμπέτογλου/Αναγνωστόπουλου κι ένας φόνος… γάλακτος

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Μετακινήσεις στον Τύπο με οσμή από… μπαρούτι

Προφανώς λόγω της έκθεσης μέσω της τηλεόρασης οι μετακινήσεις δημοσιογράφων από κανάλι σε κανάλι προκαλούν αίσθηση, φθάνοντας να τροφοδοτούν συζητήσεις και να αποτελούν ειδήσεις.

Υπάρχουν και εκείνες οι οποίες λόγω της φύσης του αντικειμένου δεν τραβούν την προσοχή, όμως έχουν τη σημασία τους. Το ειδικό βάρος τους.

Από τις αρχές του άλλου μήνα θα ενσωματωθεί στο δημοσιογραφικό δυναμικό της Καθημερινής ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δουλγερίδης. Με σημαντική πορεία άνω της 20ετίας στον έντυπο Τύπο, τα τελευταία αρκετά χρόνια ως αρχισυντάκτης στο Πολιτιστικό τμήμα της εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και επιμελητής/υπεύθυνος παράλληλα της εμβληματικής έκδοσης «Βιβλιοδρόμιο» και της ειδικής μηνιαίας έκδοσης «Ιστορίες».

Ο Δουλγερίδης θα έχει επιτελικό ρόλο στην Καθημερινή της Κυριακής και μεταξύ άλλων θα έχει, εξ όσων έχουν γίνει γνωστά, την έκδοση για την λογοτεχνική δημιουργία και εκδοτική δραστηριότητα στη χώρα αλλά και εκτός αυτής.

Με ελάχιστα 24ωρα διαφορά από την γνωστοποίηση της αποχώρησης Δουλγερίδη, που «έτρεξε» με ταχύτητα ηλεκτρικού ρεύματος, στα δημοσιογραφικά γραφεία της εφημερίδας έγινε γνωστό ότι αποχωρεί και ο αρθρογράφος Κώστας Γιαννακίδης. Μαντέψτε με ποιόν προορισμό…

Δημοσιογραφικοί κύκλοι εκτιμούν πως η μετακίνηση του εγνωσμένης αξίας στελέχους των ΝΕΩΝ αλλά και του αρθρογράφου της σελίδας 3 (Δευτέρα-Τετάρτη- Παρασκευή) με τη στήλη/σελίδα «Μερική άγνοια» και τη στήλη «Shooting» (στην έκδοση του Σαββατοκύριακου), αποτελεί ρελάνς της Καθημερινής στις μετακινήσεις προς τις εφημερίδες ΤΑ ΝΕΑ και Το Βήμα, νωρίτερα, των Παύλου Τσίμα και Πάσχου Μανδραβέλη.

Στην Καθημερινή από καιρό υπάρχει και εργάζεται μια… παροικία δημοσιογράφων- επιτελικών στελεχών και ρεπόρτερ- του πρώην ΔΟΛ, μεταξύ των οποίων οι Νότης Παπαδόπουλος (διευθυντής σύνταξης Κ), Μιχάλης Τσιντσίνης (διευθυντής σύνταξης ΚτΚ), Γιάννης Παπαδόπουλος (έρευνες/μεγάλα κοινωνικά ρεπορτάζ), Νικόλας Ζωής (πολιτιστικό ρεπορτάζ), Γιώργος Μίκροβας (art director/designer).

Και αλλαγή διεύθυνσης στο Βήμα

Νωρίτερα από το σχεδιαζόμενο εκτιμάται, εξάλλου, ότι θα συντελεστούν αλλαγές στην διεύθυνση της εβδομαδιαίας εφημερίδας της Alter Ego Media. Τον Περικλή Δημητρολόπουλο θα διαδεχθεί ο Δημήτρης Μητρόπουλος, με θητεία στις εφημερίδες του το πάλαι ποτέ ΔΟΛ. Η αλλαγή «φρουράς» ίσως να γίνει οσονούπω, εν τέλει. Ίσως τη Δευτέρα. Ο Δημητρολόπουλος επιθυμείται- λέγεται- να αξιοποιηθεί με ρυθμιστικές αρμοδιότητες σε άλλο asset της Alter Ego Media.

Οι δύο τους γνωρίζονται από παλιά. Ο Δημητρολόπουλος, άρχισε να εργάζεται στα «ΝΕΑ» το 2004 από το περιοδικό «Ταχυδρόμος» και πέρασε στην εφημερίδα. Ξεχώρισε με την ευρυμάθεια του στο τμήμα Διεθνών ειδήσεων των ΝΕΩΝ.

Ο Μητρόπουλος, γιος του παλιού και γνωστού σκιτσογράφου Κώστα Μητρόπουλου, υπήρξε δημοσιογράφος στο ΒΗΜΑ του Σταύρου Ψυχάρη, με εκδότη τον Χρήστο Λαμπράκη και κατόπιν διετέλεσε διευθυντής (2014-2017) στα ΝΕΑ. Παραιτήθηκε και κατόπιν υπήρξε προϊστάμενος του γραφείου θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάποιους μήνες μετά η αρμοδιότητες αυτές ανατέθηκαν στην έμπειρη διπλωμάτη, Ελένη Σουράνη η οποία ανέλαβε τη διεύθυνση του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού με διευρυμένες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων και εκείνων του Μητρόπουλου που παρέμεινε ως ειδικός σύμβουλος για κάποιο διάστημα ακόμα στο Μαξίμου.

Τέλος από τον ΑΝΤ1 έπειτα από 10 χρόνια

Ο Λευτέρης Πράσινος έπειτα από 10ετή θητεία στα Διεθνή του τομέα Ειδήσεων του ΑΝΤ1 (και με προϋπηρεσία 15 ετών στον Alpha) και παρουσίαση στα μεσημεριανά δελτία του σταθμού έβαλε τελεία και αποχωρεί. Η απόφαση ήταν δική του και όπως εξηγεί σε ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια και διόλου εύκολη.

Φόνος… γάλακτος. Τι άλλο να μας επιφυλάσσει η σεζόν;

Πολυαναμενόμενη η επιστροφή του ΣΚΑΪ στην τυπολογία εκπομπών ελληνικής μυθοπλασίας- στις ελληνικές σειρές δηλαδή. Πολυαναμενόμενη κατ’ αρχάς και η σειρά «Μπλε ώρες» που αρχικά προοριζόταν για το Mega.

Και έγινε η πρεμιέρα. Θα περιοριστούμε στις πρώτες- ελάχιστες- εντυπώσεις. Όχι στην ουσία. Προς το παρόν. Μα φόνος… γάλατος; Και η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία να έχει διακριτό τίτλο «ΑΧΝΑΓΑΛ»; Και γιατί όχι «ΓΑΛΠΗΛ»/«ΠΗΛΓΑΛ»- ώστε να παραπέμπει στο Πήλιο- ή «ΓΑΛΤΣΑ», από το «Γαλακτοβιομηχανία Τσαγκαράδας»;

Η σειρά πάει καλά σε τηλεθέαση και έχει ξαναβάλει τον σταθμό στον ανταγωνισμό του prime time καθιστώντας τον υπολογίσιμο αντίπαλο. Βέβαια «πόσα απίδια πιάνει ο σάκος» για τις σειρές του ΣΚΑΪ- η άλλη είναι η δικαστικοερωτική «Αντώνιος Και Κλεοπάτρα» θα φανεί από Δευτέρα. Όταν θα αρχίσει ο πόλεμος του prime time.

Το prime time της νέας σεζόν σε αριθμούς

Στον βασικό κορμό της ζώνης υψηλής τηλεθέασης υπολογίζονται 22 σειρές, από τις οποίες οι 17 – σχεδόν το 80% – είναι καινούριες. Στο σύνολο τους τουλάχιστον είναι καμιά 10αρια λιγότερες από πέρσι και πρόπερσι.

Τα ελληνικά σενάρια, αποτελούν την πλειονότητα, με 12 πρωτότυπες ιστορίες και τρείς διασκευές μυθιστορημάτων («Δύο μαύρα πουκάμισα», «Σπηλιάδες», «Θάλασσες μας χώρισαν») ενώ οκτώ σειρές βασίζονται σε ξένα σενάρια/σειρές, κάποιες τουρκικής προέλευσης («Κρίνο και αγκάθι», «Για σένα»).

Η αφετηρία για τις σειρές της νέας σεζόν ορίστηκε η Δευτέρα 21 του μήνα.

Γενικώς θα γίνει… της κακομοίρας διότι αρχίζουν- κλιμακωτά- όλα τα προγράμματα- πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, τηλεπαιχνίδια, βραδινά τοκ σόου, βραδινές ενημερωτικές εκπομπές, ταινίες από πακέτα αμερικανών στούντιο κλπ.

Η ΕΡΤ έχει επιλέξει να λανσάρει τις σειρές της από τις 5 Οκτωβρίου και έπειτα.

«Είμαστε δυο, είμαστε τρείς»…, τελικά, από το άλλο Σάββατο στο «Mega Νon Stop»

Αυγατίζουν οι παρουσιαστές στη νέα ενημερωτική Σαββατοκυριακάτικη εκπομπή «Mega Non Stop» του Mega που προορίζεται να γεμίσει το κενό στη χρονική ζώνη όπου μέχρι πέρσι έβγαινε στον αέρα η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η εκπομπή είχε αναγγελθεί με παρουσιαστές τους Ζήση Μούσιο- Βασίλη Τσεκούρα και ότι επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο(19/9) στις 09.20. Όμως ο σταθμός πάτησε pause και μεταθέτει για το επόμενο Σάββατο(26/9) την έναρξη διότι- τσα…- το δυναμικό δίδυμο θα ενισχύσει η Μαρία Αντωνά με την εμπειρία της. «Η δημοσιογραφική διορατικότητα του Ζήση Μούσιου, η αναλυτική προσέγγιση του Βασίλη Τσεκούρα και η επικοινωνιακή παρουσία της Μαρίας Αντωνά συνθέτουν μια συμπαγή ομάδα, με διαφορετικές οπτικές, αλλά κοινό στόχο: ένα πρωινό Σαββατοκύριακου με αξιόπιστη ενημέρωση, δυναμικό ρυθμό και σύγχρονο χαρακτήρα», κατατοπίζει ο σταθμός.

Τα μεσημεριανά «Στούντιο», ο «Σκεπτόμενος» και η Nielsen

Για την «αποδόμηση του οντολογικού κενού», έλεγε η Κατερίνα Καραβάτου στο προωθητικό τρέιλερ της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ που έκανε πρεμιέρα στις 7 του μήνα. Μια εβδομάδα νωρίτερα είχε αρχίσει στον ΣΚΑΪ το «Στούντιο στις 3». Που είναι ουσιαστικά το «Στούντιο 4»… αλλά στον ΣΚΑΪ. Διότι Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος επέστρεψαν «πακέτο» στο Φάληρο παίρνοντας ακόμα και τον… καναπέ.

Εν τω μεταξύ η ΕΡΤ1 πόνταρε στο brand name. Σε εκείνην ανήκει ο τίτλος της εκπομπής «Στούντιο 4». Και επενδύει σε νέο δίδυμο/τρίδυμο παρουσιαστών που είναι δοκιμασμένο στο ραδιόφωνο, μαζί με τον Γιάννη Κορδώνη τον οποίον είδαμε μασκαρεμένο σε μια εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Ροντέν.

Εκ των πραγμάτων ο «Σκεπτόμενος» φαίνεται να έχει νόημα. Σκεπτόμενος ίσως τις τηλεθεαματικότητες της εκπομπής έπειτα από τις πρώτες κόντρες με το- «σαρξ ἐκ τῆς σαρκός μου»- «Στούντιο στις 3». Το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ στον «κορμό» του αποτελείται από συντελεστές- πίσω από την κάμερα- του «Στούντιο 4».

Ενδεικτικά αποτελέσματα crash test:

Στις 9/9 το «Στούντιο στις 3» είχε μερίδιο 11,1%. Το «Στούντιο 4» 5,1%

Στις 10/9 το «Στούντιο στις 3» είχε 14,2%. Το« Στούντιο 4» 3,7%

Στις 11/9 το «Στούντιο στις 3» είχε 11,4%. Το «Στούντιο 4» 3,2%

Στις 14/9 το «Στούντιο στις 3» είχε 9,1%. Το «Στούντιο 4» 2,5%

Στις 15/9 το «Στούντιο στις 3» είχε 12,4%. Το «Στούντιο 4» 3,4%

Τι να σκέπτεται άραγε ο «Σκεπτόμενος»…

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