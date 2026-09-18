Χαλκιδική: Νεκρός 85χρονος Γερμανός στη Λαγόμανδρα

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Την τελευταία του πνοή στη θάλασσα της Χαλκιδικής άφησε το πρωί της Παρασκευής, 18/9, ένας 85χρονος, υπήκοος Γερμανίας.
Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία της Λαγόμανδρας, στη Σιθωνία.
Στο σημείο έσπευσαν ο ναυαγοσώστης της παραλίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, επιχειρώντας να τον επαναφέρουν στη ζωή με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια, ο άτυχος άνδρας διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργείται προανάκριση από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, ενώ έχει ήδη ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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