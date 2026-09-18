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18.09.2026 20:04

Λέσβος: Χειροπέδες σε 18χρονο που διακινούσε πλαστές ταυτότητες – Εκτιμάται ότι ενεργούσε για λογαριασμό κυκλώματος

18.09.2026 20:04
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Στα χέρια των Αρχών στη Λέσβο βρίσκεται ένας 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση πλαστών δελτίων ταυτότητας ως μέλος οργανωμένου δικτύου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και ενός 16χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν κατηγορίες για κατοχή και χρήση πλαστού εγγράφου.  

Η υπόθεσης αποκαλύφθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, στον αερολιμένα του νησιού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αθήνα επιδεικνύοντας ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας των ισπανικών αρχών. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και ο 18χρονος, ο οποίος σκόπευε να ταξιδέψει επίσης στην Αθήνα, φέροντας πάνω του πλαστή γαλλική ταυτότητα.  

Το αεροπορικό ταξίδι στη Λέσβο και η συμφωνία με τον 16χρονο

Όπως αποκάλυψε η προανάκριση, ο 18χρονος είχε φτάσει στη Λέσβο αεροπορικώς νωρίς το πρωί της ίδιας μέρας, λειτουργώντας ως μεταφορέας για λογαριασμό της εγκληματικής ομάδας. Εκεί συνάντησε τον 16χρονο και του παρέδωσε το πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ο ανήλικος είχε παραγγείλει προηγουμένως έναντι συμφωνημένης χρηματικής αμοιβής.  

Με αυτό το πλαστό έγγραφο, ο 16χρονος προσπάθησε να εγκαταλείψει το νησί, παραβιάζοντας παράλληλα τους περιοριστικούς όρους παραμονής που του είχαν επιβληθεί από τις αρμόδιες αρχές.  

Στο στόχαστρο των Αρχών τουλάχιστον τρία ακόμη μέλη της οργάνωσης  

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα δύο πλαστά δελτία ταυτότητας, καθώς και τη συσκευή κινητού τηλεφώνου του 18χρονου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία πιστοποιητικών, απόπειρα παραβίασης περιορισμών διαμονής, καθώς και σχετικές παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.  

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τα ευρήματα δείχνουν την εμπλοκή τουλάχιστον τριών επιπλέον αλλοδαπών στο ίδιο κύκλωμα. Την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.  

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