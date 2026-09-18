Επιστροφή με εκπλήξεις για τους Fontaines D.C. – To tracklist και η συνεργασία με τη Rosalía στο νέο τους άλμπουμ

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Τη λίστα των τραγουδιών του πέμπτου ολοκληρωμένου δίσκου τους, με τίτλο Dopamine Chamber, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Fontaines D.C., με την κυκλοφορία να έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου από την XL Recordings.

1. Six Shot Morning

2. Marianne

3. Mimesis

4. Happy For You

5. Demolition

6. Tongue

7. One Man

8. Where Is Gone? (with ROSALÍA)

9. You Miss Me

10. Japan

11. Intimate

Την παραγωγή υπογράφει ο James Ford, ενώ το project σηματοδοτεί μια ιστορική πρωτιά για το συγκρότημα, καθώς περιλαμβάνει την πρώτη τους επίσημη σύμπραξη με φιλοξενούμενη καλλιτέχνιδα, τη Rosalía, η οποία δίνει το «παρών» στο τραγούδι «Where Is Gone?».

Η νέα αυτή δουλειά διαδέχεται το Romance του 2024, το οποίο έγινε πλατινένιο στη Βρετανία. Το νέο άλμπουμ αποτυπώνει την ξεκάθαρη απόφαση του γκρουπ να απομακρυνθεί από τον αμιγώς κιθαριστικό ήχο των πρώτων του χρόνων, παρουσιάζοντας μια σειρά από σαγηνευτικές συνθέσεις. Με πρώτο δείγμα το single Marianne, το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει συγκινητικές μπαλάντες και επιβλητικές μελωδίες.

Η ηχητική μεταμόρφωση

«Το ίδιο το άλμπουμ είναι ένας θάλαμος ντοπαμίνης», επισημαίνει ο Chatten, συμπληρώνοντας: «Μπαίνεις μέσα και δοκιμάζουμε πάνω σου διαφορετικά μουσικά κομμάτια που μεταβάλλουν τη σκέψη ή τη διάθεσή σου».

Στην πορεία των πέντε δισκογραφικών τους βημάτων, τα πέντε μέλη της ιρλανδικής μπάντας απέφυγαν σταθερά την επανάληψη, ξεκινώντας από το Dogrel (2019) και το A Hero’s Death (2020), περνώντας στο Skinty Fia (2022) -που σκαρφάλωσε στην κορυφή των βρετανικών και ιρλανδικών charts- και φτάνοντας στο Romance (2024).

Το Dopamine Chamber συνιστά τη θεαματικότερη αλλαγή στην πορεία τους. Δημιουργήθηκε σε σύμπραξη με τον Ford, ενώ οι ηχογραφήσεις μοιράστηκαν ανάμεσα στο Λονδίνο, την αγγλική επαρχία και το Παλέρμο, όπου ο Chatten ηχογράφησε τα φωνητικά του μέσα σε έναν αυτοσχέδιο θάλαμο, φτιαγμένο από στρώματα και μαξιλάρια.

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