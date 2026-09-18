Η Γαλλία ερευνά την κατάχρηση των «έξυπνων γυαλιών» σε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης

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Οι εισαγγελείς του Παρισιού ξεκίνησαν ποινική έρευνα για ύποπτη σεξουαλική παρενόχληση που αφορά έξυπνα γυαλιά, ενώ οι γαλλικές αρχές προστασίας δεδομένων έχουν λάβει καταγγελίες από επιχειρήσεις, καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αντίκτυπο των συσκευών.

Υπάρχουν πολλά έξυπνα γυαλιά διαθέσιμα, αλλά τα γυαλιά του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού Meta κατασκευασμένα σε συνεργασία με την EssilorLuxottica, είναι ο ηγέτης της αγοράς, με μερίδιο περίπου 76% παγκοσμίως.

Τα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη της Meta, τα οποία διαθέτουν μια μικρή ενσωματωμένη κάμερα που επιτρέπει στον χρήστη να καταγράφει διακριτικά, έχουν σημειώσει παγκόσμια επιτυχία, πουλώντας 7 εκατομμύρια ζευγάρια πέρυσι. Τα τελευταία στοιχεία πωλήσεων της Essilor δείχνουν «εκθετική ανάπτυξη» το 2026.

Ωστόσο, η επιτυχία τους έχει οδηγήσει σε αυξανόμενο διεθνή έλεγχο από εισαγγελείς, ρυθμιστικές αρχές, ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εταιρείες για ζητήματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι εταιρικές αδικίες και η παράνομη παρακολούθηση.

Ορισμένοι κινηματογράφοι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν απαγορεύσει τα έξυπνα γυαλιά και μια γερμανική ομάδα υπεράσπισης των καταναλωτών έχει καταθέσει μήνυση κατά της Meta και άλλων εταιρειών που εμπλέκονται στην πώληση των συσκευών στη Γερμανία, επικαλούμενη τους νόμους περί απορρήτου.

Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε στο Reuters ότι πρόσφατα ξεκίνησε τουλάχιστον μία ποινική έρευνα μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που σχετίζονται με μια τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιούν έξυπνα γυαλιά για να βιντεοσκοπούν γυναίκες στον δρόμο, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, και να δημοσιεύουν τα βίντεο στο διαδίκτυο.

Οι εισαγγελείς δεν διευκρίνισαν τη μάρκα των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν. Αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δήλωσαν ότι η μονάδα καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος εξέτασε τις συσκευές πριν από δύο εβδομάδες για να κατανοήσει καλύτερα τα πιθανά εγκλήματα που θα μπορούσαν να διαπραχθούν με έξυπνα γυαλιά.

Ένας εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία είχε «ενσωματώσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής στα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης μας από την αρχή», προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την προστασία μας καθώς τα γυαλιά μας γίνονται ακόμη πιο ικανά».

Η CNIL, η γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων, δήλωσε ότι έλαβε λιγότερες από 10 καταγγελίες σχετικά με τη χρήση έξυπνων γυαλιών στον χώρο εργασίας. Ανέφερε επίσης ότι επικοινωνούν μαζί της ολοένα και περισσότερο επιχειρήσεις που επιθυμούν να μάθουν εάν θα μπορούσαν να απαγορεύσουν τα έξυπνα γυαλιά στον χώρο εργασίας.

Η Αυστραλία δήλωσε την Πέμπτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης της χρήσης έξυπνων γυαλιών με κάμερα σε κυβερνητικούς χώρους εργασίας λόγω ανησυχιών για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, σε αυτό που χαρακτήρισε ως την πρώτη απαγόρευση αυτού του είδους.

Τα έξυπνα γυαλιά θέτουν «πραγματικές προκλήσεις» όσον αφορά την ενημέρωση των ανθρώπων ότι βιντεοσκοπούνται και τη λήψη συγκατάθεσης όταν χρειάζεται, δήλωσε η επικεφαλής οικονομικών υποθέσεων της CNIL, Νασέρα Μπεκάτ. Οι φορητές συσκευές με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης ρυθμίζονται από τον Νόμο περί Τεχνητής Νοημοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ή GDPR, οι οποίοι ορίζουν κανόνες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων.

Αν και η γαλλική νομοθεσία προβλέπει προστασία της ιδιωτικής ζωής -συμπεριλαμβανομένων ποινών φυλάκισης έως και ενός έτους ή προστίμου 45.000 ευρώ- για την καταγραφή της εικόνας ενός ατόμου σε ιδιωτικό χώρο χωρίς τη συγκατάθεσή του, η εφαρμογή της μπορεί να είναι δύσκολη, ιδίως όταν το περιεχόμενο διαδίδεται γρήγορα στο διαδίκτυο, ανέφεραν η CNIL και άλλες νομικές πηγές.

Ένα μικρό φως στα πλαίσια των συσκευών υποδηλώνει ότι λαμβάνει χώρα βιντεοσκόπηση, αλλά ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι αυτό μεταθέτει την ευθύνη της αποφυγής βιντεοσκόπησης στο άτομο.

«Το να βλέπεις ένα φως να ανάβει δεν σημαίνει ότι συναινείς να σε βιντεοσκοπήσουν, ούτε στη διανομή της εικόνας σου σε χιλιάδες ανθρώπους στη συνέχεια», δήλωσε η Ινές Λεζάντρ, νομική εμπειρογνώμονας στον οργανισμό ασφάλειας στο διαδίκτυο e-Enfance.

Οι γυναίκες αποτελούν τον κύριο στόχο της κακοποίησης που γίνεται με τη χρήση έξυπνων γυαλιών, σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ines Girard, η οποία διευθύνει έργα που σχετίζονται με την έμφυλη βία που διευκολύνεται από την τεχνολογία στη φεμινιστική οργάνωση Hubertine Auclert, δήλωσε ότι η τεχνολογική βιομηχανία θα πρέπει να κάνει περισσότερα για την πρόληψη της κακοποίησης.

«Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε μια τεχνολογία επιτήρησης λέγοντας στους ανθρώπους που παρακολουθούνται ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί», είπε.«Αυτό επιβαρύνει επιπλέον αυτά τα άτομα, ιδίως τις γυναίκες, τις μειονότητες φύλου και τα άτομα που έχουν ήδη εκτεθεί σε βία, διαδικτυακή κακοποίηση και έλεγχο σε δημόσιους χώρους».

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