Drone έπληξε τον πύργο ψύξης σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Κουρσκ

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Συναγερμός σήμανε σε σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Κουρσκ στη Ρωσία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ενημερώθηκε ότι ο πύργος ψύξης ενός αντιδραστήρα χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου.

The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw September 18, 2026

Ο ΔΟΑΕ, που υπάγεται στον ΟΗΕ, ενημέρωσε σήμερα ότι η μονάδα στο Κουρσκ λειτουργούσε τη στιγμή του πλήγματος. Μία μέρα μετά φαίνεται ότι λειτουργεί και δεν αναφέρθηκε κάποια πυρκαγιά στον χώρο.

Σε ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι όλες οι επιθέσεις εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτες, καθώς θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια και προστασία, ανεξάρτητα από το πού συμβαίνουν.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι επανέλαβε επίσης την έκκληση για τη μέγιστη δυνατή στρατιωτική αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

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