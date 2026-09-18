Οδηγός φορτηγού έφτιαξε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη σε μικρογραφία (Video)

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Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο οδηγός φορτηγού Τζο Μάκεν αφιέρωνε τις ελεύθερες ώρες του στη δημιουργία μιας τεράστιας μακέτας της γενέτειράς του, Νέας Υόρκης, χρησιμοποιώντας φύλλα αφρώδους υλικού και ξύλο μπάλσα, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Μόλις ολοκληρώθηκε η κατασκευή, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 800.000 κτίρια και φυλασσόταν στο υπόγειό του, η κόρη του τον έπεισε να τη δημοσιεύσει στο TikTok, με τα σχετικά βίντεο να γίνονται αμέσως viral.

Το Μουσείο της Νέας Υόρκης ήρθε σε επαφή μαζί του όταν τα σχετικά clips ξεπέρασαν τις 10 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία μόλις εβδομάδα. Πλέον, το δημιούργημά του παρουσιάζεται εκεί, στην έκθεση «He Built This City» («Έφτιαξε αυτή την πόλη»), η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και θα υποδέχεται κοινό μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα πραγματικά να το ολοκληρώσω, γιατί διασκέδαζα τόσο πολύ κατασκευάζοντάς το», ανέφερε ο ίδιος κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρουσίας του στην έκθεση.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής επιμελήτρια του ιδρύματος, Ελίζαμπεθ Σέρμαν, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σπάνιο έκθεμα που καταφέρνει να προσελκύσει εξίσου τους λάτρεις των κοινωνικών δικτύων και τους παραδοσιακούς επισκέπτες μουσείων.

Ένα παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα μετά τα σαράντα

Στο έργο έχουν αποτυπωθεί με απόλυτη ακρίβεια και οι πέντε δήμοι της αμερικανικής μεγαλούπολης, μαζί με γειτονικές περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ και του προαστιακού Λονγκ Άιλαντ. Η συνολική κατασκευή εκτείνεται σε 15 μέτρα μήκος και σχεδόν 9 μέτρα πλάτος, με την αναλογία να ορίζει ότι κάθε ίντσα αντιστοιχεί σε περίπου 49 μέτρα στην πραγματικότητα.

Η αρχική ιδέα γεννήθηκε όταν ο Μάκεν ήταν παιδί, κατά τη διάρκεια σχολικής επίσκεψης στο Queens Museum, όπου είδε το περίφημο «Panorama της Πόλης της Νέας Υόρκης» από την Παγκόσμια Έκθεση του 1964-1965.

Η απόφαση να κάνει το όραμά του πράξη ελήφθη στα 40 του χρόνια, όταν ο καταγόμενος από το Κουίνς δημιουργός μετακόμισε με τη νεαρή οικογένειά του βορειότερα, από το Λονγκ Άιλαντ στην περιοχή του Albany. «Νομίζω ότι, υποσυνείδητα, μπορεί να μου έλειπε η Νέα Υόρκη», σχολίασε.

Οι προκλήσεις

Η αρχή έγινε από το Ροκφέλερ Σέντερ με απλά υλικά από καταστήματα ειδών χόμπι, για να επεκταθεί στη συνέχεια στο Μίντταουν του Μανχάταν, μια φάση που διήρκεσε περίπου μία δεκαετία, με το Empire State Building να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

«Ήθελα να το κάνω τέλειο», εξήγησε ο Μάκεν, ο οποίος, παρότι δεν διέθετε υπόβαθρο στην αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό ή την κατασκευή μοντέλων, απέκτησε μεγάλη ταχύτητα και δεξιοτεχνία στην πορεία. «Μακάρι να το είχα ξεκινήσει 20 χρόνια νωρίτερα. Τώρα μπορώ να κατασκευάσω ένα από τα κτίρια στον ύπνο μου, ενώ στην αρχή μου έπαιρνε ώρες», συμπλήρωσε.

Έχοντας περάσει μια ζωή δημιουργώντας μακριά από τη δημοσιότητα, ο Μάκεν αισιοδοξεί ότι το έργο του θα ταξιδέψει και σε άλλους χώρους μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης στις 12 Οκτωβρίου.

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