Χάος στους αιθέρες: Άγριο ξύλο μεταξύ επιβατών εν ώρα πτήσης (Video)

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Σοκαριστικές εικόνες από έναν άγριο καβγά στη διάρκεια πτήσης κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, με το σχετικό βίντεο να γίνεται γρήγορα viral.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Dhaka Tribune, το περιστατικό έλαβε χώρα σε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Biman, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Λονδίνο προς το Μπαγκλαντές.

Η κατάσταση εκτροχιάστηκε ταχύτατα με τη λεκτική διαμάχη μεταξύ δύο ταξιδιωτών να μετατρέπεται σε σφοδρή σωματική σύγκρουση. Στο σχετικό υλικό καταγράφονται οι στιγμές πανικού μέσα στην καμπίνα, με το μπλουζάκι ενός εκ των εμπλεκομένων να σκίζεται μέσα στην αναταραχή.

Mid-Air Brawl on Biman Bangladesh Airlines Flight Sparks Concern



A video showing two passengers involved in a physical fight aboard a Biman Bangladesh Airlines flight has gone viral on social media.



The flight was travelling from London to Bangladesh when an argument between… pic.twitter.com/hwpQWo92p0 — FL360aero (@fl360aero) September 17, 2026

Η ένταση στην καμπίνα «χτύπησε κόκκινο», με ορισμένους επιβάτες να επιχειρούν να παρέμβουν προκειμένου να χωρίσουν τους δύο άνδρες, την ώρα που άλλοι κατέγραφαν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα εν μέσω κραυγών.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που πυροδότησαν τη σύγκρουση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί ή αν ακολούθησαν συλλήψεις μετά την προσγείωση.

Κληθείς να σχολιάσει το συμβάν, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της αεροπορικής εταιρείας Biman Bangladesh Airlines, Mahbubuddin Ahmed, ανέφερε στη Dhaka Tribune ότι «Δεν γνωρίζω ακόμη για το θέμα. Το εξετάζω».

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