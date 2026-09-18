Χάος στους αιθέρες: Άγριο ξύλο μεταξύ επιβατών εν ώρα πτήσης (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σοκαριστικές εικόνες από έναν άγριο καβγά στη διάρκεια πτήσης κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, με το σχετικό βίντεο να γίνεται γρήγορα viral.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Dhaka Tribune, το περιστατικό έλαβε χώρα σε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Biman, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Λονδίνο προς το Μπαγκλαντές.
Η κατάσταση εκτροχιάστηκε ταχύτατα με τη λεκτική διαμάχη μεταξύ δύο ταξιδιωτών να μετατρέπεται σε σφοδρή σωματική σύγκρουση. Στο σχετικό υλικό καταγράφονται οι στιγμές πανικού μέσα στην καμπίνα, με το μπλουζάκι ενός εκ των εμπλεκομένων να σκίζεται μέσα στην αναταραχή.
Η ένταση στην καμπίνα «χτύπησε κόκκινο», με ορισμένους επιβάτες να επιχειρούν να παρέμβουν προκειμένου να χωρίσουν τους δύο άνδρες, την ώρα που άλλοι κατέγραφαν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα εν μέσω κραυγών.
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που πυροδότησαν τη σύγκρουση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί ή αν ακολούθησαν συλλήψεις μετά την προσγείωση.
Κληθείς να σχολιάσει το συμβάν, ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της αεροπορικής εταιρείας Biman Bangladesh Airlines, Mahbubuddin Ahmed, ανέφερε στη Dhaka Tribune ότι «Δεν γνωρίζω ακόμη για το θέμα. Το εξετάζω».
Διαβάστε επίσης:
Βρετανία: Σφάλμα λογισμικού έφερε το χάος στις πτήσεις
Κολυμβητής νεκρός από επίθεση καρχαρία μπροστά στα μάτια τρομοκρατημένων παραθεριστών στην Αυστραλία: «Μπορούσα να δω μια λίμνη αίματος»
Ένταση ξανά στη Θέουτα: Απελπισμένοι μετανάστες τρέχουν για μια «θέση στον ήλιο», να μπουν στο νέο καταυλισμό – Επενέβη η αστυνομία (Photos/Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.