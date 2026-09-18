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18.09.2026 12:30

Ποιος παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice»

18.09.2026 12:30
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Η Πάολα θα είναι το πρόσωπο που θα βρεθεί στη θέση του coach στο The Voice, μετά τον αναπάντεχο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο μουσικός διαγωνισμός επιστρέφει τη φετινή σεζόν στον ΣΚΑΪ, με τους coaches να διαμορφώνονται εκ νέου μετά την τραγική απώλεια του καλλιτέχνη.

Οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη θέση δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη και όπως όλα δείχνουν, στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρεθεί η Πάολα, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του μουσικού talent show για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 13:39
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