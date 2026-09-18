«The Retrievals»: Η Jessica Chastain εντάχθηκε στο καστ της νέας δραματικής σειράς του Netflix

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain), εντάχθηκε στο καστ της νέας δραματικής σειράς του Netflix, «The Retrievals».

Jessica Chastain will star in The Retrievals. A new drama series from the creator of Maid and Sirens.



Inspired by the Peabody Award-winning New York Times podcast, the series follows IVF patients who come together against Yale University after being operated on without… pic.twitter.com/A4ffhVg8iI September 16, 2026

Η σταρ θα υποδυθεί την Kaitlyn Langford, μιας πρώην ιστορικό τέχνης που «έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής της, βυθισμένη σε έναν ατελείωτο κύκλο αποτυχημένων θεραπειών γονιμότητας. Όταν ανακαλύπτει ότι είναι και η ίδια θύμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων στο Yale Fertility Center έρχεται αντιμέτωπη με έναν συντριπτικό προσωπικό απολογισμό και γίνεται βασική ενάγουσα σε μία ιστορική προσφυγή κατά του κέντρου», σύμφωνα με τη σύνοψη στην πλατφόρμα streaming.

«Η Τζέσικα ήταν το πρότυπο για την ομάδα των σεναριογράφων κατά τη διαμόρφωση του ρόλου της Kaitlyn», δήλωσε η showrunner, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός Μόλι Σμιθ Μέτζλερ (Molly Smith Metzler).

Jessica Chastain to Star in New Netflix Drama Series ‘The Retrievals’ https://t.co/UVmSFCZDIm — Variety (@Variety) September 16, 2026

«Ως ηθοποιός, έχει τη σπάνια ικανότητα να μεταδίδει ταυτόχρονα απόλυτη αυτοσυγκράτηση και ανεξέλεγκτη συναισθηματική πτώση. Ανατριχιάζω και μόνο που σκέφτομαι τι πρόκειται να κάνει με αυτόν τον ρόλο», συμπλήρωσε.

Η Τσαστέιν προστίθεται στο καστ, μαζί με τις Εμίλια Τζόουνς (Emilia Jones) και Έιμι Ράιαν (Amy Ryan), οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί.

EXCLUSIVE: With her Universal horror film 'Other Mommy' drumming up buzz ahead of its October 9 release, Oscar winner Jessica Chastain has closed a deal to join 'The Retrievals,' Netflix‘s new drama series from 'Sirens' and 'Maid's Molly Smith Metzler https://t.co/9f1Zgga67k September 17, 2026

Σύμφωνα με το Variety, η σειρά θα επικεντρωθεί σε «μια αναπάντεχη συμμαχία γυναικών που έχουν υποβληθεί σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης και στρατεύονται κατά του Yale, όταν διαπιστώνουν ότι υποβλήθηκαν σε επώδυνες επεμβάσεις χωρίς αναισθησία λόγω κλοπής της φαιντανύλης από μια νοσοκόμα».

Η φιλόδοξη παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο podcast των New York Times και της Serial Productions από τη Σούζαν Μπάρτον (Susan Burton).

Εκτός από τη Μέτζλερ, ρόλο εκτελεστικού παραγωγού αναλαμβάνουν οι Ντάνι Γκόριν (Dani Gorin), Τομ Άκερλεϊ (Tom Ackerley) και Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie) για λογαριασμό της LuckyChap, ο Κόλιν ΜακΚένα (Colin McKenna), η Κέιτλιν Ρόπερ (Caitlin Roper) για τους New York Times, καθώς και η δημιουργός του podcast, Σούζαν Μπάρτον.

Για την παραγωγή συνεργάζονται οι εταιρείες LuckyChap και Quiet Coyote, ενώ τη σκηνοθεσία του πιλότου, αλλά και μέρος της εκτελεστικής παραγωγής, υπογράφει η Λίλα Νόιγκεμπαουερ (Lila Neugebauer).

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Οικονόμου: Έλειπε από την εκπομπή του – «Έχει βρει έναν σαμάνο, υπνωτιστή γιατρό» είπε ο Γιάννης Πιτταράς

«Emily in Paris»: Ο Τζέι Ντι Βανς την αποκάλεσε «Σαίξπηρ της εποχής μας»

Μπογδάνος – Καρβέλας: Η on air αντιπαράθεση στην πρεμιέρα – «Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή, είμαι ακμή» (Video)