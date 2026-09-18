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18.09.2026 12:37

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο γάμος της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα τέσσερα παιδιά και το διαζύγιο 

18.09.2026 12:37
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Για τέσσερις δεκαετίας, η Μαργαρίτα Παπανδρέου πορεύτηκε στη ζωή της με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Μια σχέση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και εξελίχθηκε σε έναν γάμο 38 ετών ο οποίος συνδέθηκε με την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, κυρίως όταν οδηγήθηκε τελικά στο διαζύγιο το 1989, «πέτρα του σκανδάλου» τότε την Δήμητρα Λιάνη.

Η Μαργαρίτα Τσαντ γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν εκείνος δίδασκε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Παντρεύτηκαν το 1951 στο Ρίνο του Λας Βέγκας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Νίκο, τη Σοφία, τον Γιώργο και τον Αντρίκο.

Οι εντάσεις, η εξωσυζυγική σχέση και το διαζύγιο 

Τα «σύννεφα» στον γάμο τους, άρχισαν από το 1961, όταν και άρχισαν οι αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Τότε, έγινε γνωστό πως είχε ερωτική σχέση με την Έπη Σκιαδαρέση, τη νεαρή σύζυγο του γνωστού μηχανικού και εργολάβου Γιώργου Σκιαδαρέση, που ήταν παλιός συμμαθητής του στο Κολλέγιο Αθηνών.

Το θέμα πήρε και μεγάλες πολιτικές διαστάσεις όταν το 1964 η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου ανέθεσε το καινούριο σχέδιο πόλεως της Πάτρας στον Γιώργο Σκιαδαρέση.

Λόγω της Χούντας, έφυγε μαζί με την Μαργαρίτα Παπανδρέου και εγκαταστάθηκαν στη Σουηδία και μετά στο Τορόντο.

Στη Στοκχόλμη ο Παπανδρέου σύναψε ερωτική σχέση με τη Σουηδέζα ηθοποιό και τηλεπαρουσιάστρια Ράνια Νάιμπλομ, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη εκτός γάμου.

Ακολούθησε άλλη μια σχέση, αυτή τη φορά με την ανιψιά του Αριστοτέλη Ωνάση, Μαριλένα Πατρονικόλα και στη συνέχεια την αεροσυνοδό του πρωθυπουργικού αεροσκάφους Δήμητρα Λιάνη.

Η τελευταία έγινε τελικά και η τρίτη σύζυγός του. Αν και η Μαργαρίτα αρνούνταν να του δώσει διαζύγιο, εκείνος το 1988 κι ενώ νοσηλευόταν στο Λονδίνο για σοβαρή καρδιοχειρουργική επέμβαση, ανακοίνωσε ότι θα χώριζε μαζί της.

Στις 30 Μαρτίου 1989 κατατέθηκε η αίτηση διαζυγίου, με αιτιολογία ότι βρισκόταν σε διάσταση για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Το δικαστήριο της Αθήνας εξέδωσε το διαζύγιο στις 9 Ιουνίου 1989, ενώ λίγες ημέρες αργότερα οι δύο πλευρές παραιτήθηκαν από το δικαίωμα προσβολής της απόφασης, καθιστώντας το οριστικό.

Έναν μήνα αργότερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύτηκε τη Δήμητρα Λιάνη. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 13:38
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