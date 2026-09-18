Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Συνελήφθησαν 8 μέλη της σπείρας και μια «πελάτισσα»

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Πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, εξαρθρώνοντας πολυμελές κύκλωμα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης (2 Έλληνες και 6 Αλβανοί) ηλικίας από 16 έως 28 ετών, καθώς και μία νεαρή Ελληνίδα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κατά περίσταση δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης αποθήκευαν ναρκωτικές ουσίες στα σπίτια που διέμεναν και ακολούθως με τη χρήση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, προκειμένου να μην καταστούν εύκολα αντιληπτά τα στοιχεία τους, προέβαιναν στην εμπορία τους σε διάφορες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου στην περιοχή της Πυλαίας και σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του 2 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 2.060 γραμμαρίων και μία συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους 104 γραμμαρίων, τις οποίες παρέλαβε προκειμένου να τις παραδώσει σε άλλο άτομο έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 28χρονος, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθησε έρευνα σε οικία στην ίδια περιοχή στην οποία διέμεναν οι αλλοδαποί-μέλη της οργάνωσης, απ’ όπου εξήλθε νεαρή Ελληνίδα, η οποία μόλις είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης και στο εσωτερικό αυτής, καθώς και στους συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

545 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 1.384,70 γραμμαρίων,

13 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους 1.158 γραμμαρίων,

Πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών,

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

5 κινητά τηλέφωνα και

Το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

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