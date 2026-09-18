Θεσσαλονίκη: 4χρονη περιπλανιόταν μόνη της στο κέντρο, συνελήφθη η μητέρα της

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Ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 29χρονη μητέρα του για έκθεση.

Περαστικοί εντόπισαν, χθες το μεσημέρι, την ανήλικη να περιφέρεται στην οδό Ρωξάνης χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα και ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Η 29χρονη μητέρα εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

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