Αντεπίθεση της Stellantis στο Παρίσι: 9 πρωτότυπα και μπαράζ νέων μοντέλων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η Stellantis ετοιμάζει δυναμική παρουσία στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, με εννέα πρωτότυπα, οκτώ μάρκες και πρεμιέρες από τη Fiat, τη Lancia, την Opel και τη DS.
Η Stellantis θέλει να μετατρέψει την Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού σε αφετηρία μιας νέας επίθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, ο όμιλος θα συγκεντρώσει στη γαλλική πρωτεύουσα περισσότερα από 60 οχήματα, παρουσιάζοντας εννέα πρωτότυπα και μια σειρά νέων μοντέλων που καλύπτουν από τα μικρά ηλεκτρικά έως τα οικογενειακά SUV. Η παρουσία της θα απλωθεί σε 5.340 τετραγωνικά μέτρα, στο μεγαλύτερο περίπτερο της έκθεσης, στην Αίθουσα 4 του εκθεσιακού κέντρου Porte de Versailles.
Εκεί θα βρίσκονται οι Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel και Peugeot, με διαφορετικό χαρακτήρα η καθεμία, αλλά κοινό στόχο: να δείξουν πώς μεταφράζεται σε αυτοκίνητα η επόμενη μέρα του ομίλου. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στις σχεδιαστικές προτάσεις. Δίπλα στα concept cars θα εμφανιστούν μοντέλα με σαφή εμπορική αποστολή, όπως τα Fiat Grizzly και Grizzly Fastback, η νέα Lancia Gamma, το DS N°7 και το Opel Corsa GSE.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Αυτό είναι το ηλεκτρικό με τη μεγαλύτερη αυτονομία στον κόσμο – 1.100 km
Νέο ελαστικό με 43% ανακυκλωμένα υλικά δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον της αυτοκίνησης (photos)
Γεύση από το μέλλον για την Opel στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (photos/video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.