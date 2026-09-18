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18.09.2026 10:46

Αντεπίθεση της Stellantis στο Παρίσι: 9 πρωτότυπα και μπαράζ νέων μοντέλων

18.09.2026 10:46
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credit: AP

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Η Stellantis ετοιμάζει δυναμική παρουσία στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, με εννέα πρωτότυπα, οκτώ μάρκες και πρεμιέρες από τη Fiat, τη Lancia, την Opel και τη DS.

Η Stellantis θέλει να μετατρέψει την Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού σε αφετηρία μιας νέας επίθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, ο όμιλος θα συγκεντρώσει στη γαλλική πρωτεύουσα περισσότερα από 60 οχήματα, παρουσιάζοντας εννέα πρωτότυπα και μια σειρά νέων μοντέλων που καλύπτουν από τα μικρά ηλεκτρικά έως τα οικογενειακά SUV. Η παρουσία της θα απλωθεί σε 5.340 τετραγωνικά μέτρα, στο μεγαλύτερο περίπτερο της έκθεσης, στην Αίθουσα 4 του εκθεσιακού κέντρου Porte de Versailles.

Εκεί θα βρίσκονται οι Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel και Peugeot, με διαφορετικό χαρακτήρα η καθεμία, αλλά κοινό στόχο: να δείξουν πώς μεταφράζεται σε αυτοκίνητα η επόμενη μέρα του ομίλου. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στις σχεδιαστικές προτάσεις. Δίπλα στα concept cars θα εμφανιστούν μοντέλα με σαφή εμπορική αποστολή, όπως τα Fiat Grizzly και Grizzly Fastback, η νέα Lancia Gamma, το DS N°7 και το Opel Corsa GSE.

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