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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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17.09.2026 21:00

Νέο ελαστικό με 43% ανακυκλωμένα υλικά δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον της αυτοκίνησης (photos)

17.09.2026 21:00
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Η κατασκευή ενός σύγχρονου ελαστικού απαιτεί μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων πρώτων υλών, οι οποίες πρέπει να συνδυάζονται με μεγάλη ακρίβεια, ώστε να εξασφαλίζονται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η μεγάλη διάρκεια ζωής του.

Η ενσωμάτωση υψηλού ποσοστού ανακυκλωμένων υλικών σε ένα προϊόν τόσο κρίσιμο για την ασφάλεια αποτελεί, επομένως, ιδιαίτερα απαιτητική τεχνολογική πρόκληση. Το νέο πρωτότυπο ελαστικό της Continental αποτελείται κατά περίπου 43% από ανακυκλωμένα υλικά, μεταξύ των οποίων ανακυκλωμένο λάδι, παραπροϊόν της βιομηχανίας χαρτοπολτού, χάλυβας, καουτσούκ από ελαστικά που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και ίνες πολυεστέρα που παράγονται από ανακυκλωμένες φιάλες PET.

Παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένων πρώτων υλών, το ελαστικό επιτυγχάνει την υψηλότερη κατηγορία στην αντίσταση κύλισης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ελαστικών, αποδεικνύοντας τελικά ότι η αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών μπορεί να συνδυαστεί με υψηλές επιδόσεις, ότι αυτά τα υλικά μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τί είναι τεχνικά εφικτό σήμερα, ως «καταλύτης» για τις καινοτομίες του αύριο.

H Continental αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης, όπως η πυρόλυση, μέσω της οποίας μπορούν να ανακτηθούν από ελαστικά τέλους κύκλου ζωής υλικά, όπως η αιθάλη και να επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγή.

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ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 22:16
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