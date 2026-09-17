Το Volkswagen B-SUV που είναι 4.570 ευρώ φθηνότερο στην Ελλάδα από τη Γερμανία – Ξεκινά κάτω από 19.000 ευρώ

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Ένα coupé B-SUV της Volkswagen κοστίζει λιγότερο στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία, με τη διαφορά στις τιμές εκκίνησης να ξεπερνά τις 4.500 ευρώ.

Η σύγκριση των τιμών ενός καινούργιου αυτοκινήτου μεταξύ διαφορετικών χωρών μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. Στην περίπτωση του Volkswagen Taigo, η ελληνική αγορά έχει ένα αξιοσημείωτο προβάδισμα: το μικρό SUV με την coupé σιλουέτα εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Volkswagen Ελλάδας με τιμή εκκίνησης 18.990 ευρώ, όταν η αντίστοιχη γερμανική σελίδα αναγράφει 23.560 ευρώ. Η απόσταση μεταξύ των δύο ποσών είναι 4.570 ευρώ.

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