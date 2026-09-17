Μήνυμα ΕΕ προς Κίνα: Μειώστε εθελοντικά τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς

Takeaways by to pontiki AI Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από την Κίνα τον εθελοντικό περιορισμό των εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων για να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος και η αποβιομηχάνιση της Ευρώπης.

Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν τη μείωση του μεριδίου των κινεζικών υβριδικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά σε περίπου 15%, αντιμετωπίζοντας το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα.

Σε περίπτωση που η Κίνα αρνηθεί τον περιορισμό των εξαγωγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμούς για να εξισορροπήσει τις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Η ΕΕ βασίζεται σε διαπραγματεύσεις ενόψει των συναντήσεων στο Πεκίνο, στοχεύοντας σε μια συμφωνία ανάλογη με εκείνη που είχε συνάψει παλαιότερα με την Ιαπωνία.

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Η ΕΕ ζήτησε από την Κίνα να περιορίσει εθελοντικά τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την αποφυγή εμπορικού πολέμου, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών εντείνονται εν όψει των κρίσιμων συναντήσεων τον επόμενο μήνα στο Πεκίνο.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες προβαίνουν σε μαζικές απολύσεις, καθώς φθηνότερα μοντέλα κατασκευασμένα στην Κίνα πλημμυρίζουν την αγορά, και οι Βρυξέλλες επιθυμούν το Πεκίνο να βάλει φρένο στη βιομηχανία του, αλλιώς θα αντιμετωπίσει υψηλότερους δασμούς, όπως δήλωσαν στους Financial Times τρία άτομα που είναι εξοικειωμένα με την κατάσταση. «Αν δεν περιορίσουν οι ίδιοι τις εξαγωγές τους προς την αγορά μας, τότε θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. «Πρόκειται για την ανάσχεση της αποβιομηχάνισης. Πρέπει να δράσουμε. Πρόκειται για ελεγχόμενο εμπόριο», ανέφερε.

Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν δέσμευση από το Πεκίνο να περιορίσει τις πωλήσεις υβριδικών οχημάτων κατασκευασμένων στην Κίνα σε περίπου 15% της αγοράς της ΕΕ, σε σύγκριση με το περισσότερο από το ένα τρίτο που καταλαμβάνουν σήμερα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες είχαν προτείνει μια σειρά άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των χημικών, όπου επιθυμούσαν η Κίνα να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Η Ένωση επιθυμούσε επίσης η Κίνα να αγοράζει περισσότερα ευρωπαϊκά εξαγωγικά προϊόντα, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Τον Ιούνιο, η ΕΕ έθεσε ως προθεσμία τον Οκτώβριο για την επίτευξη «απτών αποτελεσμάτων» στη μείωση του ραγδαία αυξανόμενου εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα, με τις δύο πλευρές να συγκροτούν το φόρουμ Διαβουλεύσεων Εμπορίου και Επενδύσεων ΕΕ-Κίνας (TIC) προκειμένου να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα πρόσβασης στην αγορά. Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας, ύψους 1 δισ. ευρώ την ημέρα, είχε «φτάσει σε ένα σημείο καμπής», δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το “δεύτερο σοκ από την Κίνα”… έχει ήδη φτάσει», ανέφερε στην ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης. «Θα είμαι σαφής: θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να επαναφέρουμε την ισορροπία στις σχέσεις μας. Τα λόγια είναι καλά. Αλλά οι πράξεις είναι καλύτερες», πρόσθεσε. Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, επρόκειτο να συνομιλήσει με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου, Γουάνγκ Γουεντάο, την Πέμπτη, εν όψει του ταξιδιού του στο Πεκίνο τον επόμενο μήνα.

Συμφωνία α λα Ιαπωνία

Ένα από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη θέση της ΕΕ ανέφερε ότι, προτείνοντας στην Κίνα να περιορίσει εθελοντικά τις εξαγωγές της, η Ένωση ελπίζει να επαναλάβει το είδος της συμφωνίας που συνήψε με την Ιαπωνία το 1986, όταν το Τόκιο συμφώνησε να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ιαπωνικών οχημάτων – μια πολιτική που συνεχίστηκε μέχρι το 1999. Αυτό ενθάρρυνε ιαπωνικές εταιρείες όπως η Toyota και η Nissan να επενδύσουν στην ΕΕ ή να συνεργαστούν με εγχώριους παραγωγούς.

Τέτοιοι περιορισμοί, ακόμη και έλεγχοι των τιμών, ήταν πιο συνηθισμένοι πριν επιταχυνθεί η παγκοσμιοποίηση τη δεκαετία του 2000 με την ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα ανέφερε ότι η πίεση προς την ΕΕ να αναλάβει περαιτέρω δράση είναι πλέον «τεράστια», καθώς οι κινεζικές εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων στην Ένωση έφτασαν σε υψηλά επίπεδα το δεύτερο τρίμηνο. Οι Βρυξέλλες επέβαλαν τον Οκτώβριο του 2024 δασμούς κατά των επιδοτήσεων ύψους έως και 45% στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προκαλώντας αντίποινα από το Πεκίνο επί των εξαγωγών κονιάκ, κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ.

Ωστόσο, ενώ οι εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία αυξήθηκαν στη συνέχεια ελαφρώς, οι εισαγωγές κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων – τα οποία υπόκεινται μόνο σε κατ’ αποκοπή δασμό 10% της ΕΕ – εκτοξεύτηκαν. Οι εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί περισσότερο από 10 φορές, από 3.800 οχήματα τον Οκτώβριο του 2024 σε 50.000 τον Ιούλιο του 2026, ενώ οι μέσες τιμές έχουν μειωθεί. Εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η VW, ζητούν την επιβολή παρόμοιων τιμωρητικών δασμών στα εισαγόμενα υβριδικά αυτοκίνητα.

Η Επιτροπή ελπίζει ότι το Πεκίνο θα συμφωνήσει σε εθελοντικούς περιορισμούς, προκειμένου να δικαιώσει την απόφασή της να επιδιώξει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, τη Γερμανία και τη Γαλλία, διαμορφώνεται συναίνεση για την ανάληψη πιο αποφασιστικών μέτρων κατά της Κίνας, μετά από χρόνια διαφωνιών σχετικά με το θέμα. Ο Σέφτσόβιτς δήλωσε την Τετάρτη ότι επιθυμεί «θετικά αποτελέσματα» όσον αφορά την επανεξισορρόπηση του εμπορίου έως την αναχώρησή του για την Κίνα, η οποία αναμένεται τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Κλάδοι όπως η χημική βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία και η χαλυβουργία προειδοποιούν ότι βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο λόγω του έντονου κινεζικού ανταγωνισμού. Το Πεκίνο έχει εφαρμόσει μια σειρά πολιτικών «Made in China» για την ενίσχυση των εγχώριων προϊόντων και τη βελτίωση της τεχνολογικής του υπεροχής. Αρνείται ότι χρησιμοποιεί επιδοτήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι ανταγωνιστικές τιμές του είναι αποτέλεσμα της αποδοτικότητας των επιχειρήσεών του. Πιέζει τις χώρες της ΕΕ να άρουν τους ελέγχους στις εξαγωγές και τις κυρώσεις κατά των κινεζικών εταιρειών στο πλαίσιο των συνομιλιών.

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