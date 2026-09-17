Πέθανε ο Peter Max, ο pop artist της ψυχεδέλειας

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Ο αμερικανός εικαστικός καλλιτέχνης Πίτερ Μαξ, που συνδέθηκε με την ψυχεδελική pop art και το κίνημα «flower power», δημιουργός μεταξύ άλλων το 1969 του εξώφυλλου του άλμπουμ «Yellow Submarine» των Beatles, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ο γιος του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Ο Μαξ πέθανε σε νοσοκομείο στο Μανχάταν. Αφήνει πίσω του την κόρη του Λίμπρα και τον γιο του Άνταμ.

Γεννημένος το 1937 στο Βερολίνο, ο Πίτερ Μαξ υποχρεώθηκε να διαφύγει με την οικογένειά του από τη ναζιστική Γερμανία και τη δεκαετία του 1960 έγινε ένας καλλιτέχνης του οποίου οι συνθέσεις με τα ζωηρά χρώματα, εμπνευσμένες από τον ψυχεδελισμό, έγιναν γνωστές μέσω μιας ολόκληρης γκάμας προϊόντων.

Στη συνέχεια είχε δημιουργήσει στα χρόνια του 1980 το πρώτο λογότυπο του μουσικού σταθμού MTV και ήταν ο «επίσημος καλλιτέχνης» του ποδοσφαιρικού Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1994 που είχε διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα θυμόμαστε την εξαιρετική δημιουργικότητά του, την ανθρώπινη ζεστασιά του, την περιέργειά του και τον τρόπο του να βλέπει ομορφιά και δυνατότητες παντού», δήλωσε ο γιος του, ο Άνταμ Μαξ, στην ανακοίνωσή του στο ABC News.

«Ο πατέρας μου ήταν ο καλύτερός μου φίλος», ανέφερε η κόρη του σε ανακοίνωσή της. «Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που αγαπήθηκα τόσο βαθιά και που είχα την τύχη να είμαι κόρη του.

Ελπίζω ότι, παράλληλα με την αξιοσημείωτη καλλιτεχνική του κληρονομιά, οι άνθρωποι θα θυμούνται την καλοσύνη του, την πραότητά του και το πόσο πραγματικά αγαπούσε να φέρνει χαρά στον κόσμο», πρόσθεσε.

Τα έργα του Μαξ –που συχνά ήταν επηρεασμένα από την αγάπη του για την αστρονομία– βρίσκονταν παντού στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 και έγιναν σχεδόν τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της νεανικής κουλτούρας της εποχής όσο το σεξ, τα ναρκωτικά και το rock ’n’ roll.

Έμοιαζαν με καλλιτεχνικές απεικονίσεις ενός “τριπαρίσματος” υπό την επήρεια LSD και, στη γλώσσα της εποχής, ήταν πραγματικά «groovy».

Τα χρώματα ήταν έντονα και οι εικόνες σουρεαλιστικές: κοσμικά τοπία και εκρήξεις αστεριών, περιστέρια και αιωρούμενα σύμβολα ειρήνης, καλειδοσκοπικές πεταλούδες, αφράτα σύννεφα και άλλες εικόνες της κουλτούρας του «flower power».

Ροκ σταρ όπως οι Beatles, ο Τζίμι Χέντριξ και ο Μικ Τζάγκερ ήταν μεταξύ των προσώπων που φιλοτέχνησε ο Μαξ, αλλά και φίλοι του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν ήταν θαυμαστής του και ο Μαξ δώρισε έναν πίνακα με το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Βιβλιοθήκη Ρόναλντ Ρίγκαν.

«Οι διακοσμητικές αφίσες του δείχνουν ότι ο Μαξ είναι ένας οραματιστής, γοητευμένος από τον χρόνο, το διάστημα και την εξέλιξη», έγραφε κριτική του Village Voice το 1967. «Ένας ψυχεδελικός ορίζοντας προφητεύει την ημέρα που οι ουρανοξύστες μπορεί να γίνουν ναοί, όταν το Rainbow Room του Rockefeller Center θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για διαλογισμό».

Το 1997 δήλωσε ένοχος για φορολογική απάτη, αφού η αμερικανική φορολογική υπηρεσία (IRS) τον κατηγόρησε ότι είχε αποκρύψει εισόδημα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων από την τέχνη του.

Αρχικά καταδικάστηκε σε δύο μήνες φυλάκιση, αλλά τελικά του επετράπη να εκτίσει την ποινή μέσω προγράμματος εργασίας εκτός φυλακής, να καταβάλει τους οφειλόμενους φόρους και πρόστιμο 30.000 δολαρίων και να προσφέρει 800 ώρες κοινωνικής εργασίας, διδάσκοντας τέχνη σε σχολεία του Χάρλεμ.

Το 2015, η οικογενειακή του ζωή έγινε αντικείμενο δημοσιότητας στις ταμπλόιντ εφημερίδες, εξαιτίας μιας δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ της δεύτερης συζύγου του, Μέρι Μαξ, και του Άνταμ, γιου του από προηγούμενο γάμο.

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