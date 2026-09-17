Γιάννης Κότσιρας: Αναβλήθηκε η συναυλία στο Βεάκειο λόγω βροχής, αλλά τραγούδησε a cappella για να ευχαριστήσει το κοινό του (Video)

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Την αναβολή της συναυλίας του στο Βεάκειο Θέατρο αναγκάστηκε να ανακοινώσει ο Γιάννης Κότσιρας, την Τρίτη (15/9), καθώς η επιδείνωση του καιρού ανέτρεψε το πρόγραμμα.

Παρότι οι πόρτες του θεάτρου άνοιξαν κανονικά και οι θεατές είχαν καθίσει, η βροχή δεν επέτρεψε καν να ξεκινήσει η συναυλία, με τον ερμηνευτή να ανεβαίνει στη σκηνή, ευχαριστώντας τον κόσμο που παρά τις δυσμενείς συνθήκες, έδωσε το παρών.

Ωστόσο, πριν αποχωρήσει, ερμήνευσε χωρίς μουσική το «Τσιγάρο», με τους θεατές να παρακολουθούν με ανοιχτές ομπρέλες.

«Ο λόγος που περιμέναμε είναι γιατί είχαμε πρόβλεψη ότι δεν θα βρέξει και όντως βρέχει. Δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Συγγνώμη, θα πρέπει να την αναβάλουμε. Θα σας πούμε αύριο την ημερομηνία. Το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ για να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ…» είπε ο Γιάννης Κότσιρας και ξεκίνησε να ερμηνεύει, με τον κόσμο να τον χειροκροτά.

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