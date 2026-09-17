Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν ήθελε να κάνει διαθήκη αποκαλύπτει ο δικηγόρος του – «Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας» (Video)

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε συντάξει διαθήκη, αν και μετά την περιπέτεια του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο είχε συζητήσει το ενδεχόμενο με τον επί χρόνια δικηγόρο και στενό φίλο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο δικηγόρος αποκάλυψε ότι είχε συμβουλεύσει τον τραγουδιστή να ρυθμίσει εγκαίρως τις υποθέσεις του. Εκείνος, ωστόσο, θεωρούσε πως ήταν πολύ νωρίς για μια τέτοια απόφαση και του απαντούσε χαρακτηριστικά: «Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας».

Παρά τον αρχικό δισταγμό του, ο Μαζωνάκης είχε τελικά ζητήσει από τον δικηγόρο του να ετοιμάσει ένα πρώτο σχέδιο διαθήκης, με σκοπό να επισκεφθούν στη συνέχεια συμβολαιογράφο. Η διαδικασία, όμως, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση και δεν υπογράφηκε κανένα έγγραφο.

Το τηλεφώνημα που δεν πρόλαβε να έχει συνέχεια

Ο Γιώργος Μερκουλίδης ανέφερε ακόμη ότι τους τελευταίους περίπου εννέα μήνες δεν είχε καμία επαγγελματική εμπλοκή με τον τραγουδιστή. Στις 25 Αυγούστου, ωστόσο, ο Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και του είπε ότι ήθελε να συζητήσουν ένα θέμα.

Ο δικηγόρος βρισκόταν τότε σε διακοπές και του απάντησε ότι θα τον καλούσε μόλις επέστρεφε. Η συζήτηση που σχεδίαζαν δεν έγινε ποτέ, καθώς, όπως είπε συγκλονισμένος, «δυστυχώς δεν πρόλαβα». Δεν διευκρίνισε, πάντως, αν το θέμα για το οποίο ήθελε να του μιλήσει ο καλλιτέχνης σχετιζόταν με τη διαθήκη ή με κάποια άλλη υπόθεση.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον εγκλεισμό του Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου του 2025, μια περιπέτεια που, όπως υποστήριξε, του είχε προκαλέσει βαθιά πικρία και αγανάκτηση. Παράλληλα, όμως, η μεγάλη συμπαράσταση του κόσμου τού αποκάλυψε το πραγματικό μέγεθος της αγάπης που απολάμβανε και τον βοήθησε να βγει ψυχικά ισχυρότερος από εκείνη τη δοκιμασία.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης δήλωσε, επίσης, ότι στο παρελθόν ο τραγουδιστής απευθυνόταν σε συμβατικούς γιατρούς για τα ζητήματα της υγείας του και πως ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα για επαφές με υπνοθεραπευτές ή άλλους εναλλακτικούς θεραπευτές. Εκτίμησε ότι αυτές οι επισκέψεις είχαν αρχίσει να γίνονται συστηματικά κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής του.

Αναφερόμενος, τέλος, στην αναβάθμιση της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, χαρακτήρισε ορθή την απόφαση της Εισαγγελίας, εξηγώντας ότι ο ενδεχόμενος δόλος αφορά την πρόβλεψη ενός πιθανού αποτελέσματος και την αποδοχή του, ακόμη και όταν ο κατηγορούμενος δεν το επιδιώκει ευθέως.

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