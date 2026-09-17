Χανιά: Απολογείται η 18χρονη μητέρα για τον σοβαρό τραυματισμό του βρέφους της

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Σήμερα, Πέμπτη (17/9), αναμένεται να περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας Χανίων η 18χρονη μητέρα του βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Η απολογία της έχει οριστεί για τις 11 το πρωί, μετά τις δύο προθεσμίες που έλαβε η 18χρονη από τις δικαστικές Αρχές.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη εις βάρος ανηλίκου.

Η 18χρονη μητέρα του νεογέννητου αγοριού αρχικά υποστήριξε στις αρχές ότι το μωρό έπεσε, στη συνέχεια όμως παραδέχτηκε ότι το χτύπησε στα μάγουλα, υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης.

Την ίδια ώρα, οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση του βρέφους, το οποίο παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Νεογνών.

Θύμα κακοποίησης και η μητέρα

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και αυτή η περίπτωση αποδεικύει τα κενά των υπηρεσιών της Πρόνοιας, που φαίνεται οτι δεν μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά που είναι σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού η 18χρονη δεν τους είναι άγνωστη. Απο την ηλικία των 4 ετών είχε πέσει επανειλλημμένα θύμα κακοποίησης απο το οικογενειακό της περιβάλλον.

Αναλυτικά:

• Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία. Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

• Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

• Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

«Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας». αναφέρει το Χαμόγελο.

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