Πύργος: Της είπαν ότι υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας και της πήραν κοσμήματα 20.000 ευρώ

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Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης καταγγέλθηκε στον Πύργο, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πείστηκε να συγκεντρώσει κοσμήματα και άλλα τιμαλφή και να τα αφήσει έξω από την κατοικία της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας φυσικού αερίου.

Η άγνωστη φέρεται να της είπε ότι είχε σημειωθεί διαρροή ραδιενέργειας και, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματα και τα υπόλοιπα τιμαλφή που είχε στην κατοχή της.

Η ηλικιωμένη τοποθέτησε τα αντικείμενα σε σακούλα και την άφησε στην είσοδο της κατοικίας της, όπως της υπέδειξε η άγνωστη γυναίκα.

Λίγο αργότερα, ένας άγνωστος άνδρας πέρασε από το σημείο και παρέλαβε τη σακούλα, χωρίς η ηλικιωμένη να αντιληφθεί ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Η αξία των κοσμημάτων και των τιμαλφών που αφαιρέθηκαν εκτιμάται περίπου στις 20.000 ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ εξετάζονται τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε νέα περιστατικά τηλεφωνικών απατών που καταγράφονται στην περιοχή, με τους δράστες να χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα προκειμένου να πείσουν κυρίως ηλικιωμένους να παραδώσουν χρήματα ή τιμαλφή

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