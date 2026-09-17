Θάνατος Μαζωνάκη: «Καταπέλτης» για τον γιατρό και ο αντιπρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ – «Του έκανε ΚΑΡΠΑ με το… ένα χέρι, σε ημικαθιστή θέση»

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Στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων γιατρών που κατά τις απολογίες τους επιχείρησαν να επιρρίψουν ευθύνες σχετικά με στους διασώστες στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε και ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Παπαδήμας χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την προσπάθεια, όπως είπε, να μετακυλιστούν ευθύνες στους διασώστες που έφτασαν στο ιατρείο και είπε ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

«Η κλήση που δόθηκε στο ΕΚΑΒ καταγράφηκε ως ανακοπή. Επομένως, γνώριζαν ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε τις αισθήσεις του», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και όσα, όπως ανέφερε, προκύπτουν από τις καταθέσεις και τις περιγραφές των διασωστών, στο ιατρείο βρίσκονταν τέσσερα άτομα: δύο γιατροί και δύο μέλη του προσωπικού, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν τα τελευταία ήταν νοσηλευτές ή εργαζόμενοι στη γραμματειακή υποστήριξη.

Ο κ. Παπαδήμας υποστήριξε ότι δεν άρχισε εγκαίρως αποτελεσματική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, επισημαίνοντας ότι κάθε λεπτό χωρίς επαρκή οξυγόνωση είναι κρίσιμο για τον εγκέφαλο και τα υπόλοιπα ζωτικά όργανα.

Όπως είπε, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, είδαν έναν άνδρα γιατρό να πραγματοποιεί θωρακικές συμπιέσεις με το ένα χέρι, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση επάνω σε καρέκλα-κρεβάτι.

«Για να είναι αποτελεσματική η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση», σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο απινιδωτής του ιατρείου φέρεται να μη λειτουργούσε. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τοποθέτησαν δικό τους αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, χορήγησαν οξυγόνο μέσω ασκού αερισμού και άρχισαν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ΚΑΡΠΑ.

Καθώς δεν κατέστη δυνατό να αναταχθεί ο ασθενής στο σημείο, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο, προκειμένου να επιχειρηθούν διασωλήνωση, χορήγηση φαρμάκων και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Ο ακριβής χρόνος που είχε μεσολαβήσει από την έναρξη της ανακοπής έως την άφιξη του ΕΚΑΒ, καθώς και οι ενέργειες που είχαν προηγηθεί, αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Ο κ. Παπαδήμας απάντησε και στις αιτιάσεις σχετικά με το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από το ιατρείο μέχρι το ασθενοφόρο με ειδική καρέκλα και όχι με φορείο.

Όπως εξήγησε, η καρέκλα μεταφοράς αποτελεί βασικό εξοπλισμό των ασθενοφόρων διεθνώς και χρησιμοποιείται όταν το φορείο δεν μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια λόγω του περιορισμένου χώρου, του μήκους των διαδρόμων ή των διαστάσεων του ανελκυστήρα.

«Η καρέκλα είναι μέρος του εξοπλισμού του ασθενοφόρου και αποτελεί συνήθη πρακτική. Χρησιμοποιείται εκεί όπου δεν χωράει το φορείο, επειδή μπορεί να κινηθεί γρήγορα και να μεταφερθεί μέσω του ασανσέρ», ανέφερε.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου δεν επηρέασε τις προσπάθειες ανάνηψης και ότι οι διασώστες έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για την ταχύτερη μεταφορά του ασθενούς.

Γιατί δεν διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό

Ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εξήγησε επίσης γιατί ο τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» και όχι στον κοντινότερο «Ευαγγελισμό».

Όπως ανέφερε, ο «Ευαγγελισμός» δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα. Η διακομιδή σε μη εφημερεύον νοσοκομείο θα απαιτούσε προηγούμενη ενημέρωση και χρόνο για την κινητοποίηση των αναγκαίων ειδικοτήτων, όπως αναισθησιολόγου και καρδιολόγου.

Αντίθετα, το «Ελπίς» βρισκόταν σε εφημερία, είχε ενημερωθεί για το επείγον περιστατικό και οι απαιτούμενες ιατρικές ομάδες ήταν σε ετοιμότητα για να παραλάβουν και να υποστηρίξουν τον ασθενή.

«Από την πλευρά του ΕΚΑΒ έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες και εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα», κατέληξε ο Σταύρος Παπαδήμας, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές θα εξακριβώσουν τον ακριβή χρόνο της ανακοπής και τη συνολική ακολουθία των γεγονότων.

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