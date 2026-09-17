Παλαιό Φάληρο: Ιδιαίτερες «ευαισθησίες» από την αστυνομία – Απειλεί με αυτόφωρο για σημαία της Παλαιστίνης σε μπαλκόνι

Takeaways by to pontiki AI Τέσσερις αστυνομικοί μετέβησαν σε πολυκατοικία στην Αμφιθέα μετά από καταγγελία πολίτη για ανάρτηση παλαιστινιακής σημαίας σε μπαλκόνι διαμερίσματος.

Οι ένστολοι ζήτησαν την απομάκρυνση της σημαίας, επικαλούμενοι νομοθετική απαγόρευση για την ανάρτηση ξένων σημαιών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν τη συγκεκριμένη διάταξη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι αστυνομικοί προειδοποίησαν την ένοικο ότι η μη συμμόρφωση θα οδηγήσει σε ενεργοποίηση της διαδικασίας του αυτοφώρου για τον ιδιοκτήτη.

Η ένοικος κατήγγειλε τον εκφοβισμό και την αδυναμία των αστυνομικών οργάνων να τεκμηριώσουν νομικά τον ισχυρισμό τους περί παράνομης ανάρτησης.

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Την ενόχληση κάποιων, σίγουρα εκτός αλλά ενδεχομένως και εκτός του ΑΤ Παλαιού Φαλήρου, φαίνεται ότι προκάλεσε το κρέμασμα μίας παλαιστινιακής σημαίας σε μπαλκόνι στην περιοχή της Αμφιθέας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία της κατοίκου της περιοχής Λίτσας Αμπελά, τέσσερις ένστολοι μετέβησαν στην πολυκατοικία όπου διαμένει έπειτα από καταγγελία πολίτη, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση της σημαίας της Παλαιστίνης από μπαλκόνι διαμερίσματος.

Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να προειδοποιήσουν για κίνηση της διαδικασίας του αυτοφώρου, επικαλούμενοι νομοθετική απαγόρευση για την ανάρτηση ξένων σημαιών.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 11:00, όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι του ισόγειου διαμερίσματος της Λίτσας Αμπελά.

Ανοίγοντας την πόρτα, η ένοικος αντίκρισε τέσσερις αστυνομικούς, οι οποίοι ζήτησαν πληροφορίες για τον ένοικο του υπερκείμενου πρώτου ορόφου.

Όπως εξήγησε η ίδια, ο γείτονας πιθανότατα αναπαυόταν καθώς εργάζεται ως διανομέας (ντελίβερι) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ρωτώντας παράλληλα τους αστυνομικούς πώς θα μπορούσε να συνδράμει.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τής γνωστοποίησαν τον λόγο της παρουσίας τους, αναφέροντας ότι η επίσκεψή τους αφορούσε την παλαιστινιακή σημαία που βρισκόταν αναρτημένη στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου.

Όπως αναφέρει η Λίτσα Αμπελά, της ζητήθηκε να μεταφέρει στον ένοικο ότι «πρέπει να την κατεβάσει γιατί υπάρχει νόμος που απαγορεύει την ανάρτηση ξένης σημαίας».

Όταν η ίδια ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη διάταξη, οι αστυνομικοί απάντησαν ότι δεν τη γνωρίζουν προσωπικά, σημειώνοντας ότι «απλά εκτελούν εντολές» και προτρέποντάς την μάλιστα να αναζητήσει το σχετικό νομικό πλαίσιο μέσω διαδικτύου.

Η Αστυνομία απειλεί με αυτόφωρο ένοικο διαμερίσματος στην Αμφιθέα, γιατί έχει κρεμασμένη στο μπαλκόνι του την παλαιστινιακή σημαία και ειναι λέει… παράνομο αλλά ΑΓΝΟΕΙ ποιος νόμος το απαγορεύει!



Πρόκειται για καταγγελία – μαρτυρία της κ. Λίτσας Αμπελά, που κατοικεί στην… pic.twitter.com/v2s9i8r07N — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) September 16, 2026

Ακολουθεί ολόκληρη η καταγγελία όπως δημοσιεύτηκε στη σελίδα xekinima.org:

Την Δευτέρα 7/9, γύρω στις 11 το πρωί, χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού μου. Ανοίγοντας είδα 4 (!) αστυνομικούς, που με ρώτησαν ποιος κατοικεί επάνω από το σπίτι μου, στον 1ο όροφο. Τους απάντησα ότι ο ένοικος μάλλον θα κοιμάται γιατί δουλεύει ντελίβερι ως αργά, και αν μπορούσα κάπως να βοηθήσω.

Τότε οι αστυνομικοί μου είπαν ότι η επίσκεψη τους αφορά την παλαιστινιακή σημαία που ήταν κρεμασμένη στο μπαλκόνι του! Είπαν να του μεταφέρω ότι πρέπει να την κατεβάσει γιατί υπάρχει νόμος που απαγορεύει την ανάρτηση ξένης σημαίας.

Στην ερώτηση μου ποιος είναι αυτός ο νόμος, απάντησαν ότι δεν τον γνωρίζουν οι ίδιοι, και ότι απλά εκτελούν εντολές, μάλιστα μου είπαν να μπω στο διαδίκτυο να τον ψάξω!

Τους ενημέρωσα λοιπόν ότι η σημαία στο μπαλκόνι του γείτονα ήταν δικιά μου. Από τότε που ξεκίνησε η γενοκτονία στην Παλαιστίνη είχα βάλει μια παλαιστινιακή σημαία έξω από το σπίτι μου, που είναι στο ισόγειο. Δύο φορές μου την κατέβασαν, μια την έκλεψαν και μια την έσκισαν και την παράτησαν επί τόπου. Φαίνεται κάποιους τους ενοχλεί η αλληλεγγύη στον αγώνα ενός λαού που αντιμετωπίζει τη βαρβαρότητα των Σιωνιστών και των δυτικών ιμπεριαλιστών που τους στηρίζουν. Μετά από αυτά τα περιστατικά, ζήτησα από τον γείτονα να βάλουμε την σημαία στο μπαλκόνι του, για να μην μπορούν να την κατεβάσουν, και αυτός δέχτηκε, μια και είναι και αυτός αλληλέγγυος στην παλαιστινιακή υπόθεση.

Οι αστυνομικοί στην συνέχεια μου είπαν ότι υπήρξε καταγγελία από πολίτη και γι’ αυτό ήρθαν. Μου είπαν ότι αν δεν κατέβει η σημαία ο ένοικος του σπιτιού αντιμετωπίζει αυτόφωρο!

Όταν τους ρώτησα κατά πόσο θα είχαν την ίδια αντιμετώπιση αν είχα βάλει την ισραηλινή σημαία, μου είπαν ότι ο νόμος απαγορεύει όλες τις ξένες σημαίες. Όσο και αν έψαξα βέβαια δεν κατάφερα να βρω τέτοιο νόμο.

Το να χρησιμοποιείται η αστυνομία για να εκφοβίσει όσους/ες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, και μάλιστα εν μέσω γενοκτονίας, είναι εξοργιστικό! Και μάλιστα με ψευδείς απειλές για νόμους που δεν υπάρχουν, προκειμένου να κάνουν πλάτες σε όσους στηρίζουν τις δολοφονίες αμάχων και παιδιών, είτε για ρατσιστικούς είτε για εθνικιστικούς λόγους.

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