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17.09.2026 11:58

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στήριξε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά: «Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του – Μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας»

17.09.2026 11:58
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Στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και τη βοήθεια που εκείνος προσέφερε σε συνανθρώπους του απλόχερα και ανώνυμα, αναφέρθηκε η Λίλιαν Φωκά.

Μιλώντας στην εφημερίδα Espresso, αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο εκλιπών τραγουδιστής είχε βοηθήσει την ίδια και τον Σπύρο Φωκά όταν ο σπουδαίος ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Όπως εξήγησε η Λίλιαν Φωκά, ο Γιώργος Μαζωνάκης τούς έστειλε, τότε, ένα μεγάλο ποσό, αλλά όχι με το όνομά του, καθώς ο ίδιος δεν ήθελε να γνωρίζουν ποιος έδωσε αυτά τα χρήματα.

«Πράγματι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στη δημόσια έκκληση που κάναμε και μπορέσαμε για κάποιο διάστημα να σταθούμε στα πόδια μας. Ανάμεσα σε όλα τα ονόματα που μας είχαν βοηθήσει υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζαμε» είπε αρχικά.

«Πριν από μερικούς μήνες ενημερώθηκα ότι πίσω από εκείνο το γυναικείο όνομα κρυβόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μάλιστα φέτος τον χειμώνα, πρώτη φορά μετά τον χαμό του Σπύρου, είχα ζητήσει από έναν κοινό μας φίλο να με πάει στον Μαζωνάκη να τον δω και να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή την πράξη που έκανε προς εμάς. Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό, που τότε μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελα και να τον ευχαριστήσω! Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος. Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε» πρόσθεσε.

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