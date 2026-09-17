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17.09.2026 09:26

«Το σκοτάδι που έχετε μέσα στην ψυχή σας δεν με αγγίζει» – Ο Τσαλίκης απαντά στα αρνητικά σχόλια για την επίσκεψή του στον τάφο του Μαζωνάκη (Video)

17.09.2026 09:26
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Απάντηση σε σχόλια που δέχθηκε, με αφορμή για την επίσκεψή του στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ΄ Νεκροταφείο, έδωσε με βίντεο στο Instagram ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Πήρα λευκά τριαντάφυλλα και πήγα να πω αντίο στον Γιώργο και ένα σάιτ χωρίς να το δω τράβηξε ένα πλάνο. Μου στείλανε να διαβάσω τα σχόλια κάποιων από εσάς» είπε αρχικά, παρουσιάζοντας κάποια από τα κακόβουλα σχόλια που έλαβε.

«Να είχαμε να λέγαμε, Τσαλίκης συνώνυμος της παπάτζας», «όλα για την κάμερα, σιγά μην στεναχωρήθηκε το λαμόγιο», show και μόνο show, ξεφτίλα», «όλα για τα μάτια του κόσμου, αηδιαστικοί όλοι», «πολλά τα Όσκαρ φέτος», «τόση συγκίνηση που ξεχάστηκε και βγήκε θλιμμένος με παντόφλα», «ο τύπος σκάει με μαύρα crocs, έλεος» ήταν λίγα από αυτά, με τον τραγουδιστή να ξεσπά, κάνοντας λόγο για «σκοτάδι που έχουν κάποιοι στην ψυχή τους».

«Το σκοτάδι που έχετε μέσα στην ψυχή σας και βγαίνει στο πληκτρολόγιο, δεν με αγγίζει. Σας στέλνω την αγάπη μου και την προσευχή μου και για εσάς να ανοίξετε την καρδιά σας στον Θεό και να σωθείτε γιατί είστε σε πολύ λάθος δρόμο αδέρφια» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο βίντεό του.

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