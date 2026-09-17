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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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17.09.2026 11:02

Ο Φλωρίδης άλλαξε γνώμη και για το αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές

17.09.2026 11:02
floridis

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Η σταθερότητα στις αποφάσεις του φαίνεται πως δεν είναι το… φόρτε του Γιώργου Φλωρίδη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η είδηση χθες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να είναι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο Φλωρίδης το επιβεβαίωσε και ο ίδιος μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, όπου ισχυρίστηκε ότι ο λόγος που θα κατέβει στις εκλογές είναι ότι «βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία».

Κρίσιμη βέβαια είναι εδώ και μήνες με όσα τρέχουν στην ελληνική και διεθνή επικαιρότητα, ωστόσο ο ίδιος έχει αλλάξει γνώμη τέσσερις φορές μόνο μέσα στο 2026.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εφημερίδα «Το Βήμα» στα τέλη Ιανουαρίου, ρωτήθηκε ευθέως αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Η απάντησή του; «Όχι. Ο κύκλος της αναζήτησης του σταυρού απ’ τους πολίτες έκλεισε για μένα».

Αργότερα, τον περασμένο Ιούλιο, πάλι στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, δήλωνε ότι είχε πει «5 φορές το λιγότερο» ότι δεν θέλει να είναι υποψήφιος, αλλά επειδή θεωρεί τις επόμενες εκλογές κρίσιμες, θα έκανε «μια στάθμιση, όταν έρθει ο καιρός».

Στις αρχές του μήνα σε νέα δήλωσή του, ανέφερε ότι «προβληματίζεται» πλέον για το αν πρέπει να συμμετέχει. Και χθες, 15 Σεπτέμβρη, ανακοινώθηκε πως θα είναι και με τη… βούλα υποψήφιος στις εκλογές.

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