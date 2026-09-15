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15.09.2026 17:00

Ο Φλωρίδης «κλειδώνει» Θεσσαλονίκη στις εκλογές με… υπογραφή Μητσοτάκη

15.09.2026 17:00
floridis

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Με την προσωπική σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως κλείνει από νωρίς ένα ακόμη κομμάτι του παζλ των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027.

Ο Γιώργος Φλωρίδης θα είναι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης, μια επιλογή που κάθε άλλο παρά απαρατήρητη περνά. Η απόφαση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για… ερμηνείες, καθώς η ανακοίνωση γίνεται με ρητή αναφορά σε απόφαση του ίδιου του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ.

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΝΔ

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης».

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