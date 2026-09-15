Θάνατος Μαζωνάκη: Πώς ο Θεοδωρόπουλος επιχείρησε να «χτίσει» άλλοθι μετά την ανακοπή του τραγουδιστή – Οι κινήσεις πανικού στο ιατρείο στο Κολωνάκι

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Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι κινήσεις των γιατρών που λειτουργούσαν το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι το οποίο διαφημιζόταν ως κλινική και όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο γιατροί αρνούνται τις κατηγορίες σε βάρος τους, δηλαδή την ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα, ο 58χρονος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος φαίνεται να έχει ήδη χτίσει άλλοθι με σκοπό να πείσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ο 58χρονος έχει βρει τρόπο για να δείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με το θανατηφόρο περιστατικό. Ο ίδιος έβγαλε ένα παραπεμπτικό σε άλλο ασθενή λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη, που φέρεται να ήταν ήδη νεκρός.

«Είχα ραντεβού με δικό μου ασθενή και ναι μεν ήμουν στο ιατρείο, ήμουν όμως στο δικό μου το γραφείο. Με φώναξαν για να δώσω τις πρώτες βοήθειες», υποστήριξε σύμφωνα με το Live News και έδωσε στις αρχές το ντοκουμέντο με το παραπεμπτικό, το οποίο αφορούσε εξετάσεις.

Στις 16:05 έβγαλε το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό στον ασθενή, ο γιατρός, ενώ στις 16:20 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, στο ιατρείο φέρεται να επικρατούσε πανικός, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκη ήταν χωρίς τις αισθήσεις του συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, και οι γιατροί είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον επαναφέρουν.

Με τις αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, την «παράκαμψη» που πάτησαν στο μηχάνημα – όταν αυτό έβγαλε ένδειξη κινδύνου για θρόμβωση – και τον καθαρισμό του χώρου μετά την ανακοπή, μέχρι την διαγραφή δεδομένων και την παραποίηση στοιχείων για να μην φανεί η εμπλοκή τους στην υπόθεση, φαίνεται ότι στο ιατρείο έγιναν κινήσεις για να προστατευθούν σε περίπτωση έρευνας.

Να ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση στις εργαζόμενες του ιατρείου ζητά ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη ζήτησε να ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση στις τέσσερις εργαζόμενες του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης τόνισε ότι οι εργαζόμενες παραπλάνησαν τις αρχές. «Θα πρέπει να ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση στις τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες παραπλάνησαν τις προανακριτικές αρχές ως προς τον χρόνο και ως τι συνέβη εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Με την ιδιότητα του κατηγορουμένου νομίζω θα ανοίξουν στόματα. Θα βγει στην επιφάνεια το τι έγινε εκείνη την κρίσιμη ώρα».

Όσον αφορά τη γιατρό Ιωάννα Γάκα είπε ότι το αφήγημα της έχει καταρρεύσει. «Όλα όσα είπε από την αρχή ως το τέλος ήταν ψέματα».

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης επανέλαβε ότι η πλασμαφαίρεση ήταν παράνομη. «Δεν ήταν μία δύσκολη διαδικασία, ήταν παράνομη. Ο νόμος απαγορεύει να γίνεται τέτοια ιατρική πράξη σε ιατρείο, διότι εγκυμονεί κινδύνους».

Ο δικηγόρος τόνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα μπορούσε να γνωρίζει ότι δεν είχαν άδεια. «Η κατηγορούμενη στην πρώτη της κατάθεση λέει ότι τον έπεισε πως είναι ασφαλής. Πώς μπορεί να ξέρει ένας μη ιατρός ποια ιατρική πράξη απαγορεύεται και ποια όχι».

«Είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι να πουν την αλήθεια, να σταματήσουν να καλύπτουν τα αφεντικά τους. Έχουν ηθικό και νομικό χρέος», κατέληξε.

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Να ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση στις εργαζόμενες του ιατρείου ζητά ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη: «Έχουν ηθικό και νομικό χρέος να πουν την αλήθεια»











