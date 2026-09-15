Στην αντεπίθεση ο σκηνοθέτης της ταινίας NAZA – Kατηγορεί τα ισραηλινά MME ότι αγνοούν τους θανάτους αμάχων στη Γάζα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου

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Ο Ισραηλινός σκηνοθέτης ενός ντοκιμαντέρ που ισχυρίζεται ότι οι μαζικοί θάνατοι αμάχων ενσωματώνονταν συστηματικά στις αποφάσεις στόχευσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, υπερασπίστηκε τους ισχυρισμούς της ταινίας και το πλαίσιό της στην πρώτη του συνέντευξη σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης από τότε που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το Σαββατοκύριακο.

Στη συνέντευξη της Δευτέρας στο Channel 13, η οποία χαρακτηρίστηκε από έντονη αντιπαράθεση, ο δημοσιογράφος Ραβίβ Ντράκερ επανειλημμένα αμφισβήτησε το πώς ο Γουβάλ Άμπραχαμ και η συνάδελφός του σκηνοθέτης Ρέιτσελ Σορ μπόρεσαν να επαληθεύσουν τους ισχυρισμούς της ταινίας, οι οποίοι διατυπώθηκαν από 24 ανώνυμους στρατιώτες του Σώματος Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Ο δημοσιογράφος του Channel 13 εξέφρασε ιδιαίτερο σκεπτικισμό σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ενέκριναν επιθέσεις που γνώριζαν ότι θα σκότωναν εκατοντάδες αμάχους ή ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ενέκριναν επιθέσεις που θα σκότωναν εκατοντάδες αμάχους που δεν έλαβαν υπόψη τις προειδοποιήσεις εκκένωσης — ακόμη και ελλείψει στόχου της Χαμάς. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν αρνηθεί τον ισχυρισμό.

Ο Ντράκερ είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις, όταν αναφερόταν σε μαρτυρίες στρατιωτών, δεν μπορούσε να τις επαληθεύσει ή ανακάλυπτε ότι ήταν ανακριβείς.

Ο Άμπραχαμ απάντησε ότι οι ισχυρισμοί στην ταινία είχαν επαληθευτεί, σημειώνοντας ότι παρήγαγε το ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με την βρετανική εφημερίδα «The Guardian» και ότι οι δημιουργοί της ταινίας έπρεπε να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν την ταυτότητα των στρατιωτών.

«Πρόκειται για μια ταινία του Guardian, που γυρίστηκε σε συνεργασία με μια κορυφαία έκδοση, με ένα επιτελείο συντακτών που είχαν πρόσβαση στο ακατέργαστο υλικό», είπε ο Άμπραχαμ. «Οι ταυτότητες των ανθρώπων επαληθεύτηκαν, οι υποθέσεις που συζήτησαν επαληθεύτηκαν».

Η εφημερίδα Guardian εξέδωσε τη δική της δήλωση τη Δευτέρα, καταδικάζοντας την αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης στην ταινία ως «αυταρχική», επαινώντας τους σκηνοθέτες της ταινίας NAZA και δεσμευόμενη να υπερασπιστεί την ταινία από «οποιεσδήποτε επιθέσεις ή προσπάθειες λογοκρισίας».

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Channel 13 γιατί η ταινία δεν αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία ξεκίνησε τον πόλεμο, ή στην κακομεταχείριση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα, ο Άμπραχαμ απάντησε ότι περιελάμβανε αυτά τα θέματα και προκάλεσε επανειλημμένα τον Ντράκερ να κάνει περισσότερη ερευνητική δημοσιογραφία σχετικά με τον αριθμό των νεκρών αμάχων από τον πόλεμο στη Λωρίδα.

«Γιατί δεν μεταδώσατε;» ρώτησε ο Άμπραχαμ τον Ντράκερ. «Τρία χρόνια στα ερευνητικά προγράμματα [των ειδήσεων της ισραηλινής τηλεόρασης], δεν υπήρχε ούτε ένα θέμα, αν δεν κάνω λάθος, που να ασχολείται με τους κανόνες εμπλοκής στη Γάζα, που να ασχολείται με την πολιτική των παράπλευρων ζημιών, που να ερευνά σε βάθος τη ζημιά στις ζωές αθώων Παλαιστινίων στη Λωρίδα».

«Λες ότι [η ταινία μας] δεν ήταν αρκετά περίπλοκη. Εντάξει. Γιατί λοιπόν δεν μετέδωσες ο ίδιος κάτι περίπλοκο;» ρώτησε ο Άμπραχαμ, χωρίς να πάρει απάντηση από τον Ντράκερ.

Πάνω από 73.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία πυροδοτήθηκε από την εισβολή της Χαμάς και τη σφαγή περίπου 1.200 ανθρώπων και την ομηρία άλλων 251.

El discurso de Yuval Abraham tras ganar el Premio Especial del Jurado en #Venezia83 con #Naza: "La negación de un delito es lo que ayuda a que persista. Y por eso es muy importante para nosotros que los israelíes vean esta película. Es nuestro país el que comete estos crímenes" pic.twitter.com/g56MZs2Vaf September 12, 2026

Ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι ο συνολικός απολογισμός της Χαμάς είναι σε μεγάλο βαθμό ακριβής, με αξιωματούχους του IDF να εκτιμούν ότι δύο έως τρεις πολίτες σκοτώθηκαν για κάθε νεκρό τρομοκρατικό στέλεχος. Ο IDF λέει ότι έχει σκοτώσει πάνω από 24.000 μαχητές στη Γάζα και άλλους 1.200 τρομοκράτες εντός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Ερωτηθείς αν ελπίζει να προβληθεί η ταινία στο Ισραήλ, ο Άμπραχαμ απάντησε: «Αυτός είναι ο στόχος. Πραγματικά το θέλουμε. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μεταδοθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα στο Ισραήλ».

Ο Άμπραχαμ και η Σορ αντιμετωπίζουν τώρα απειλές νομικών ενεργειών στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της απειλής ανάκλησης της υπηκοότητάς τους, και καταδίκη από όλο το πολιτικό φάσμα. Αλλά ο Άμπραχαμ είπε ότι εξακολουθεί να θεωρεί το Ισραήλ το σπίτι του.

«Το Ισραήλ είναι το σπίτι μου, είναι το μέρος όπου θέλω να ζήσω, το μέρος που είναι τόσο σημαντικό για μένα», είπε. «Οπότε φυσικά φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να επιστρέψω. Τι θα κάνω εδώ, στο εξωτερικό;».

Οι μαρτυρίες στην ταινία κάνουν λόγο για «μαζικές δολοφονίες σε βιομηχανική κλίμακα» στη Γάζα, δήλωσε ένας από τους αξιωματικούς σε μια σειρά ανώνυμων συνεντεύξεων, περιγράφοντας ένα σύστημα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης που αναγνώριζε στόχους χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από χιλιάδες κινητά τηλέφωνα που είχαν παραβιαστεί.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι οι αποφάσεις σχετικά με την επιλογή και την έγκριση των επιθέσεων λαμβάνονται «μόνο από ανθρώπινο δυναμικό… και όχι από τεχνητή νοημοσύνη».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έδωσε εντολή στον ανώτατο νομικό αξιωματούχο του στρατού να εξετάσει τις νομικές ενέργειες κατά της ταινίας και όσων εμπλέκονται σε αυτήν, λέγοντας ότι δυσφημεί τον στρατό, και διέταξε ξεχωριστά έρευνα για τη διαρροή απόρρητου υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της.

Ο Ισραηλινός Στρατός δεν έχει επιτρέψει σε δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

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