Προκλητικός Τσελίκ για Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο: Είμαστε ισχυροί και στη διπλωματία και στο πεδίο – Κανείς δεν μπορεί να στείλει μήνυμα στην Τουρκία με επίδειξη ισχύος

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Συνεχίζει την προκλητική ρητορική ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος, αναφερόμενος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ότι η προσήλωση της Άγκυρας στη διπλωματία «δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδυναμίας», προειδοποιώντας, μάλιστα, ότι «δεν υπάρχει μήνυμα που να μπορεί να μεταδοθεί στην Τουρκία μέσω επιδείξεων ισχύος ή προκλητικών ενεργειών».

Ειδικότερα, ο Τσελίκ δήλωσε: «Μέσα σε μια τέτοια αναταραχή, το τελευταίο που επιθυμούμε είναι η εμφάνιση προκλητικών προσεγγίσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπό αυτό το πρίσμα, καλούμε όλους να επιδείξουν σύνεση και λογική απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις».

«Η έμφαση που δίνουμε στη διπλωματία και την επίλυση ζητημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδυναμίας. Αντιθέτως, έχοντας πλήρη επίγνωση της ισχύος μας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, υπογραμμίζουμε αυτή τη στάση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι -κατά τη διάρκεια αυτής της ταραγμένης περιόδου που διανύει ο κόσμος- δεν θα προκύψουν νέες επιπλοκές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για να αποτρέψουμε περιττό κόστος για οποιαδήποτε πλευρά» υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας, προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει μήνυμα που να μπορεί να μεταδοθεί στην Τουρκία μέσω επιδείξεων ισχύος ή προκλητικών ενεργειών. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα αναγνωρίσουμε ούτε θα αποδεχτούμε κανένα μήνυμα που επιχειρείται να μας μεταδοθεί με τέτοιο τρόπο».

Ο Τσελίκ συνέχισε: «Η διπλωματική δυνατότητα επίλυσης όλων αυτών των ζητημάτων υφίσταται για όλους. Η προσήλωση της Τουρκίας στη διπλωματία και τη διαπραγμάτευση, καθώς και η έμφαση που δίνει σε μια διεθνή τάξη και ένα σύστημα που βασίζονται σε κανόνες, αποτελούν ευκαιρία για όλους. Αυτό δεν συνιστά αδυναμία. Αντιθέτως, αναγνωρίζοντας την ισχύ μας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, υποστηρίζουμε ότι όλα τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς προκλήσεις και χωρίς τη δημιουργία νέων εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

»Κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί στάση που μετατρέπει το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο ή τις συγκρούσεις σε διάφορες άλλες περιοχές σε ζήτημα εσωτερικής πολιτικής. Μια τέτοια πρακτική οδηγεί μόνο σε έναν φαύλο κύκλο. Δυστυχώς, αυτός ο φαύλος κύκλος εκθέτει τη διεθνή τάξη -αυτό που αποκαλούμε τάξη βασισμένη σε κανόνες- σε ολοένα και πιο τοξικές δομές».

Κριτική για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Κύπρο και στην απόφαση των ΗΠΑ για το εμπάργκο όπλων, δήλωσε: «Έχουμε ενημερωθεί ότι η απόφαση των ΗΠΑ για την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση ανανεώθηκε για ένα ακόμη έτος. Το είχαμε επισημάνει και όταν ελήφθη η αρχική απόφαση: το εμπάργκο όπλων αποτελούσε ουσιαστικά ένα προστατευτικό μέτρο, με στόχο να αποτρέψει οποιαδήποτε πλευρά στο νησί από την κλιμάκωση της κρίσης, να διατηρήσει την ισορροπία στο νησί και να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα μετατοπίζονταν σε διαφορετική βάση.

»Ωστόσο, η απόφαση των ΗΠΑ να άρουν το εν λόγω εμπάργκο όπλων προς την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση -καθώς και η πρόσφατη ανακοίνωσή τους για παράταση της απόφασης αυτής για ένα ακόμη έτος- δεν ήταν η ενδεδειγμένη κίνηση. Πρόκειται για προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί. Ωστόσο, επιθυμούμε να δηλώσουμε τα εξής: η ακλόνητη στάση μας όσον αφορά την κυριαρχία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και τις αρχές του τουρκοκυπριακού αγώνα θα συνεχίσει να ενισχύεται περαιτέρω στο μέλλον.

»Ως μητέρα-πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, η Τουρκία θα αγωνίζεται πάντα για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του τουρκοκυπριακού λαού, της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και του τουρκοκυπριακού αγώνα. Φυσικά, σε αυτά περιλαμβάνεται και η διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».

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