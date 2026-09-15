Θάνατος Μαζωνάκη: «Ζητάμε παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας», λέει η αδελφή του (Video)

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Παραδειγματική τιμωρία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε η αδελφή του, Μαρία, μία ημέρα μετά την κηδεία του τραγουδιστή.

Μιλώντας την Τρίτη, 15/9, στην εκπομπή «Live News», η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του αδελφού της, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει τίποτα για το ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Παράλληλα, έστειλε το δικό της μήνυμα στους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας τους να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη του.

Για τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή, η αδελφή του δήλωσε: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Το παρακολούθησα ότι είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν. Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε και η κατηγορία. Δεν νομίζω να βγουν. Δεν γνωρίζω τίποτα για τους γιατρούς αυτούς».

Η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στην παρουσία του κόσμου τόσο στη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και στην κηδεία του. Όπως είπε: «Αυτό που θέλω να πω στους ανθρώπους που βγήκαν στον δρόμο, είναι να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο».

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