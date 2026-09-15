Κέλι Όσμπορν για τον θάνατο του πατέρα της:  Έχασα το μυαλό μου και άρχισα ξανά να πίνω, δεν μπορούσα να φάω και να κοιμηθώ

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Στο αλκοόλ οδηγήθηκε ξανά η Κέλι Όσμπορν, κόρη του θρυλικου Όζι Όσμπορν, μετά τον θάνατο του πατέρα της, αδυνατώντας να διαχειριστεί την απώλειά του.

Η κόρη του Όσμπορν, εξηγεί ότι δεν μπορούσε να μιλήσει αλλά ούτε και να φάει, μόνο να πιει.



Μιλώντας στο podcast We Need To Talk, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, η 41χρονη η οποία παρέμενε νηφάλια για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, επισήμανε πως δεν μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό της: «Ήμουν ένα κέλυφος του εαυτού μου. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να φάω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήμουν απλώς άδεια. Ήμουν διαλυμένη με κάθε τρόπο που μπορεί να διαλυθεί ένας άνθρωπος και εντελώς ανίκανη ακόμη και να φροντίσω τον εαυτό μου. Ήμουν στο μηδέν. Άρχισα ξανά να πίνω. Έχασα το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», είπε.





Παρόλα αυτά, η Κέλι Όσμπορν δήλωσε πως κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και πλέον η κατάσταση αυτή ανήκει στο παρελθόν: «Μπορώ ειλικρινά να πω ότι σήμερα είμαι οκτώ μήνες νηφάλια», ανέφερε και τόνισε πως οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό της τη βοήθησαν σημαντικά: «Έχω τους πιο απίστευτους ανθρώπους γύρω μου. Έκλεισα τον κύκλο μου, γιατί έχασα πολλούς φίλους, επειδή στους ανθρώπους δεν αρέσει η θλίψη και περίμεναν από εμένα να το έχω ξεπεράσει. Δεν πρόκειται ποτέ να το ξεπεράσω. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα το ξεπεράσω».

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