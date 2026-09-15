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15.09.2026 17:38

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ καλεί σε μποϊκοτάζ στον Εντ Σίραν μετά την απόλυση του Macklemore για την Παλαιστίνη

15.09.2026 17:38
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Viral έχει γίνει ο Έντ Σίραν – και όχι με τον ωραίο τρόπο – στα social media, καθώς όπως έγινε γνωστό, απέλυσε τον Mackmore από την περιοδεία του μετά από πιέσεις επιχειρηματία, με αφορμή τη δημόσια στάση ράπερ στην τραγωδία της Γάζας.

Η εκστρατεία για την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία υποκινήθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Robert Kraft, ιδιοκτήτη των New England Patriots και του Gillette Stadium, ο οποίος απείλησε να εμποδίσει τον Σίραν και την ομάδα του να χρησιμοποιήσουν το στάδιό του.

Διασημότητες και χρήστες του διαδικτύου έχουν ξεκινήσει μποϊκοτάζ εναντίον του τραγουδιστή λόγω των «απολιτικών» επιλογών του.

Ο ράπερ Macklemore επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα συμμετάσχει στις συναυλίες της Loop Tour και ο ίδιος δήλωσε ότι ο Σίραν τον απομάκρυνε από τις εμφανίσεις του επειδή έδειξε υποστήριξη στην Παλαιστίνη στις δύο εναρκτήριες συναυλίες που έδωσε στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ).

Στο Instagram, ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ έκανε μια ανάρτηση με την οποία ξεκίνησε μποϊκοτάζ κατά του Εντ Σίραν λόγω της απόφασής του να απομακρύνει τον Macklemore από την περιοδεία, γράφοντας: «Το μποϊκοτάζ ενεργοποιήθηκε».

Ο Macklemore είναι μακροχρόνιος φίλος του Έντ Σίραν και προσκλήθηκε να συμμετάσχει στις συναυλίες Loop Tour στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πρώτη συναυλία, στις 4 Σεπτεμβρίου, ο ράπερ φώναξε «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» στη σκηνή και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό της Γάζας.

Τη δεύτερη βραδιά, επιβεβαίωσε τη θέση του: «Προς όλους τους Εβραίους αδελφούς και αδελφές μου: η κριτική στο Ισραήλ, η κριτική στο απαρτχάιντ και η αντίθεση στη γενοκτονία δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση κριτική προς εσάς». Λόγω αυτών των δηλώσεων, ο Σίραν αποφάσισε να απομακρύνει τον ράπερ από τις επόμενες εμφανίσεις του.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν αναταραχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταξύ των διοργανωτών των επερχόμενων παραστάσεων. Η Messina Touring Group, η εταιρεία που προωθεί το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας, ανακοίνωσε ότι οι χώροι δεν θα επιτρέψουν στον Macklemore να συμμετάσχει στις παραστάσεις.

Λόγω των συμβολαίων που εμπλέκονταν, ο τραγουδιστής πήρε την απόφαση να συνεχίσει να εμφανίζεται χωρίς τον ράπερ.

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