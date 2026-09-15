Βραβεία Emmy 2026: Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις (Photos)

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Η 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα (14/9) και μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και το Peacock, με τη Μαρίσκα Χαργκιτάι να αναλαμβάνει φέτος την παρουσίαση, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει μόνη της τα Emmy μετά τη Τζέιν Λιντς το 2011.

Το παρών στη λαμπερή διοργάνωση έδωσαν οι μεγαλύτερες σταρ της τηλεόρασης, με εμφανίσεις που ξεχώρισαν τόσο για το glam και το ξεχωριστό τους στιλ στο μπλε χαλί.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Ζεντάγια, η Σελένα Γκόμεζ και η Λουίζα Τζέικομπσον οι οποίες μαγνήτισαν τα βλέμματα από εντυπωσιακές τουαλέτες και κομψά κοστούμια μέχρι δημιουργίες πιο τολμηρές..!

Emmy 2026: Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν

Για ακόμα μια χρονιά, η Ζεντάγια κατάφερε να κλέψει τις εντφυπώσεις, περπατώντας στο μπλε χαλί με μια ειδικά σχεδιασμένη για εκείνη δημιουργία του οίκου Prada, μια ημιδιάφανη τουαλέτα καλυμμένη με κρύσταλλα και κεντήματα. Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria», η οποία ήταν υποψήφια για Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα, ενώ ξεχώρισε και το χτενισμένο pixie κούρεμά της.

Η Σελένα Γκόμεζ μαγνήτισε τα βλέμματα με μια ειδικά σχεδιασμένη τουαλέτα του οίκου Louis Vuitton, καλυμμένη με χρυσά κεντήματα που παρέπεμπαν σε πανοπλία, ενώ συνδύασε την εμφάνιση με κοσμήματα Tiffany & Co.

Η κόρη της Μέριλ Στριπ και πρωταγωνίστρια του «The Gilded Age», Λουίζα Τζέικομπσον προτίμησε μια πιο δυναμική εμφάνιση, φορώντας ένα ανδρικού τύπου κοστούμι Tom Ford, σε ένα κομψό και αυστηρό look.

Από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις δεν θα μπορούσε λείπει και εκείνη της παρουσιάστριας Μαρίσκα Χάργκιταϊ η οποία επέλεξε μια κόκκινη τουαλέτα από παγιέτα, κορσέ στο πάνω μέρος και λεπτομέρειες που θύμιζαν φτερά να πέφτουν κατά μήκος της ουράς.

Υπέρλαμπρη στα Emmy εμφανίστηκε και η Νικόλ Κίντμαν, με την πρέσβειρα του οίκου Chanel να επιστρέφει για πρώτη φορά έπειτα από εννέα χρόνια, φορώντας λευκό φόρεμα με κορσέ, διακοσμημένο με 46 λουλούδια από διαδοχικές στρώσεις μεταξιού και οργάντζας. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με παπούτσια Chanel και κοσμήματα Chanel High Jewelry.

Η Τσέις Ινφίνιτι, υποψήφια για Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της ως Άγκνες στο «The Testaments» του Hulu, επέλεξε ένα φόρεμα με κορσέ από μαύρη οργάντζα, διακοσμημένο με κεντήματα από χάλκινους πολύτιμους λίθους, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Hearts on Fire. Πρόκειται για μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία Louis Vuitton.

Η Σάρα Πίτζιον εμφανίστηκε στο μπλε χαλί με μια λιλά σατέν τουαλέτα, διακοσμημένη με χρυσές και ασημένιες κρυστάλλινες αλυσίδες, χρυσές χάντρες και λευκές και λιλά πέρλες. «Είναι Chanel!» δήλωσε, μάλιστα, η ηθοποιός, υποψήφια για Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Τηλεταινία για την ερμηνεία της ως Κάρολιν Μπέσετ-Κένεντι στο «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα Chanel από τη συλλογή High Jewelry.

Η Κρίστεν Μπελ επέλεξε να κάνει μια πιο ρομαντική εμφάνιση που παρέπεμπε σε lingerie, από τη συλλογή Resort 2027 του Alberta Ferretti, με λεπτομέρειες από δαντέλα και ασορτί κάπα.

Η Μισέλ Φάιφερ, υποψήφια για την ερμηνεία της στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles», εμφανίστηκε με μια μαύρη μακρυμάνικη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακή χρυσή λεπτομέρεια στη μέση.

Η Ελ Φάνινγκ που απέσπασε δύο υποψηφιότητες για τη σειρά «Margo’s Got Money Troubles», στην οποία συμμετέχει και ως παραγωγός μαζί με την αδερφή της, Ντακότα Φάνινγκ, φόρεσε μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία Ralph Lauren Collection σε πράσινη απόχρωση, από κεντημένο μεταξωτό σιφόν.

Η Φλόρενς Πιου επέλεξε μια λιλά τουαλέτα Vivienne Westwood την οποία συνδύασε με ένα ατημέλητο χτένισμα, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’90 και λαμπερά κοσμήματα Bulgari.

Η πρωταγωνίστρια του «The Diplomat», Κέρι Ράσελ η οποία ήταν υποψήφια για Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στο πολιτικό θρίλερ του Netflix, ξεχώρισε, φορώντας μια ειδικά σχεδιασμένη, εξώπλατη, δερμάτινη τουαλέτα Khaite.

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