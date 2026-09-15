Ο Λιόλιος έκανε… επιλογή δημοσιογράφων στους οποίους θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για τα «πεπραγμένα» στην ΕΟΚ

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Για τον Βαγγέλη Λιόλιο μάλλον θα ήταν δύσκολο να έχει… συνωστισμό από δημοσιογράφους – ενδεχομένως και άβολο με όσα κακώς κείμενα έχουν καταγραφεί στο ελληνικό μπάσκετ επί θητείας του στην ΕΟΚ.

Γι αυτό και η ομοσπονδία, σε μία πρωτάκουστη απόφαση, ανακοίνωσε πως θα παρεβρεθούν έξι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, τους οποίους… επέλεξε ο ίδιος και θα μπορούν να του κάνουν ερωτήσεις.

Βέβαια, ερώτημα είναι όχι μόνο η πρακτική του -που αποκλείει άλλα ΜΜΕ από το να παραστούν και να κάνουν ερωτήσεις, αλλά και το ότι οι 6 δημοσιογράφοι αποδέχτηκαν να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο, ντροπιαστικό για τον κλάδο.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από την πρώτη από τις δύο εκλογικές νίκες της νυν διοίκησης της ΕΟΚ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος θα δώσει αύριο Τετάρτη 16/9 και ώρα 13.00 μια μεγάλη απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη.

Ενώπιον έξι έμπειρων και έγκυρων δημοσιογράφων με εξειδίκευση στο μπάσκετ, ο πρόεδρος της ΕΟΚ θα αναφερθεί σε όλα όσα έχουν γίνει σε αυτό το διάστημα, αλλά και σε όλα όσα προγραμματίζονται για τη συνέχεια της θητείας της παρούσας διοίκησης, πριν τεθεί στη διάθεσή τους για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

Οι βασικοί πυλώνες της τοποθέτησης του Βαγγέλης Λιόλιου θα είναι:

Η ανάπτυξη της Ομοσπονδίας σε τρόπο δομής και λειτουργίας

Η ανάπτυξη του αγωνιστικού τομέα του αθλήματος στη χώρα και οι Εθνικές ομάδες

Οι διεθνείς σχέσεις και η θέση του Ελληνικού μπάσκετ στο παγκόσμιο στερέωμα

Οι προγραμματικές δηλώσεις για τα επόμενα χρόνια και ο σχεδιασμός για όλους τους τομείς

Ο λόγος στη συνέχεια θα περάσει, για τις ερωτήσεις που θα θέλουν να θέσουν για όλα τα δρώμενα της επικαιρότητα στο μπάσκετ, στο πάνελ των δημοσιογράφων το οποίο θα αποτελείται από τους κ.κ.

Βασίλη Σκουντή (ΣΚΑΪ)

Γιώργο Τραπεζανίδη (ΕΡΤ)

Αντώνη Καλκαβούρα (GAZZETTA)

Γρηγόρη Παπαβασιλείου (NOVA / ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ)

Σπύρο Καβαλιεράτο (SPORT 24)

Αρη Μπάρκα (EUROHOOPS / MAGENTA TV)

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

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