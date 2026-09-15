Αποφυλάκιση Κασιδιάρη: Σφοδρές αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο – «Καμία κανονικοποίηση των ναζί»

Takeaways by to pontiki AI Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένου για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό στον πολιτικό κόσμο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η συμμετοχή του στις εκλογές εξαρτάται από τη Δικαιοσύνη, καθώς η καταδίκη του δεν έχει καταστεί ακόμα αμετάκλητη.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξέφρασε αμφιβολίες για τη δυνατότητα υποψηφιότητάς του, επισημαίνοντας παράλληλα μια ευρύτερη στροφή προς τη βία και την Ακροδεξιά.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για αδράνεια και πολιτικές που ευνοούν την επανεμφάνιση τέτοιων φαινομένων, ζητώντας την απομόνωση των ναζιστικών ιδεολογιών.

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Προβληματισμό, αλλά και αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποφυλάκιση του καταδικασθέντα για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, και την ανακοίνωση της πρόθεσής του να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Επιβεβαιώνοντας την αρχική θέση της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε (ΣΚΑΪ) ότι η καταδίκη Κασιδιάρη σε 13 χρόνια κάθειρξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκλητη, καθώς έχει ασκηθεί αναίρεση στον Άρειο Πάγο, και ως εκ τούτου, διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη, ενώ πέταξε το μπαλάκι στη Δικαιοσύνη, λέγοντας ότι «το αν ένα κόμμα, με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα, το αποφασίζει η Δικαιοσύνη».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (Παραπολιτικά FM) εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα Κασιδιάρη να είναι υποψήφιος, λέγοντας ότι «δεν το ξέρω αν θα μπορέσει να πολιτευτεί. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος» και προσθέτοντας ότι το ζήτημα θα κριθεί «με βάση και τους ισχύοντες νόμους», ενώ σημείωσε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς «τι προβλέπει ο νόμος αυτός του Μάκη Βορίδη του 2023». Πάντως, ο υπουργός σημείωσε ότι «η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια στροφή όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή προς τη βία, στροφή προς την Ακροδεξιά».

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση ήταν πολύ πιο αιχμηρή: ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, επισήμανε ότι «την ημέρα που αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης, που σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες έφερε την Ελλάδα πιο χαμηλά κι από την Αλβανία στο θέμα εξάρτησης της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, περηφανεύεται ότι έχει αυξηθεί κατά 50% ο αριθμός εγκληματιών που βρίσκονται στις φυλακές», προσθέτοντας ότι «τους “Κασιδιάρηδες” στην Ελλάδα τους δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης. Δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός. Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Μόνο έτσι το μαύρο θα σκεπαστεί από το χρώμα των ονείρων».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η Νέα Αριστερά, η οποία υπογράμμισε ότι «σήμερα αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος για διεύθυνση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Λίγο πριν αποφυλακιστεί, προαναγγέλλει με θράσος την επιστροφή του στην “κεντρική πολιτική σκηνή”. Η αποφυλάκιση Κασιδιάρη δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με πολιτική αθώωσή του, ούτε θα οδηγήσει στη λήθη για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Η ιστορία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης και τα ηγετικά στελέχη της ούτε θα ξεχαστούν από τα “κοστούμια” που θα φορέσουν. Η προσπάθεια του Ηλία Κασιδιάρη να επιστρέψει στην πολιτική επιβεβαιώνει ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει με την Ακροδεξιά. Οι ναζί μπορεί να κρύβονται πίσω από νέα ονόματα, σύμβολα και εκλογικά οχήματα, αλλά ο ιδεολογικός πυρήνας του ρατσισμού, του αυταρχισμού, της βίας και της πατριδοκαπηλίας παραμένει απαράλλακτος».

Επισήμανε, δε, ότι «την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κοιτά την επανάκαμψη Κασιδιάρη και των αποτρόπαιων θέσεών του νίπτοντας τας χείρας της. Από τη μία υποβαθμίζει την υπόθεση σε ζήτημα νομικίστικων ελιγμών κι από την άλλη υιοθετεί τη γλώσσα και την ατζέντα της Ακροδεξιάς και καλλιεργεί πολιτικά και ρητορικά το έδαφος πάνω στο οποίο επιχειρούν να επιστρέψουν οι ναζί. Εργαλειοποιεί, δε, τους ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της Ακροδεξιάς, ελπίζοντας να περιορίσει τις δικές της εκλογικές ζημιές. Καμία νομιμοποίηση, κανένα “ξέπλυμα”, καμία κανονικοποίηση των ναζί. Η Αριστερά στέκεται πάντα απέναντι στην Ακροδεξιά και θα συνεχίσει να παλεύει, ώστε να μην εξαπλωθούν τα απάνθρωπα ιδανικά της. Κάθε δημοκρατική δύναμη έχει την υποχρέωση να συμβάλει ώστε να υψωθεί τείχος στον Κασιδιάρη και τους φανερούς ή αφανείς νοσταλγούς του Χίτλερ».

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