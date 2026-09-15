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15.09.2026 14:02

EE-Καναδάς: Ο Κάρνεϊ πιέζει Ελλάδα και άλλες 9 χώρες να επικυρώσουν την εμπορική συμφωνία

15.09.2026 14:02
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Έκκληση προς τις 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ–Καναδά – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- απηύθυνε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Η Οτάβα επιδιώκει την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών δεσμών της με την Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένταση λόγω των νέων δασμών.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Κάρνεϊ κάλεσε συγκεκριμένα το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Σλοβενία να προχωρήσουν στην επικύρωση της συμφωνίας. Όπως υποστήριξε, η ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρώπη αποτελεί την καταλληλότερη στρατηγική σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία «θετική πρωτοβουλία», υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να αποφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων θα μπορούσε να καταστήσει την Ευρώπη και τον Καναδά «πιο κυρίαρχους, πιο ανθεκτικούς και πιο ανεξάρτητους», ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική τους ευημερία.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά, γνωστή ως CETA, εφαρμόζεται προσωρινά από το 2017. Ωστόσο, η πλήρης επικύρωσή της εκκρεμεί σε 10 από τα 27 κράτη-μέλη, κυρίως λόγω ανησυχιών στον αγροτικό τομέα και του ενδεχομένου οι αυξημένες εισαγωγές καναδικών αγροτικών προϊόντων να εντείνουν τον ανταγωνισμό για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Η επικύρωση της συμφωνίας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Καναδά να ενισχύσει τη συνεργασία του με την Ευρώπη. Οι δύο πλευρές εξετάζουν παράλληλα τη διεύρυνση της συνεργασίας σε κρίσιμα ορυκτά, εκπαίδευση, ψηφιακές υποδομές και ασφάλεια στην Αρκτική. Οι σχετικές συζητήσεις αναμένεται να προχωρήσουν περαιτέρω σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Μόντρεαλ τον επόμενο μήνα.

Η ευρωπαϊκή στροφή της Οτάβα πραγματοποιείται στον απόηχο της επιδείνωσης των εμπορικών σχέσεων με την Ουάσινγκτον. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε σειρά καναδικών προϊόντων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ακόμη και στο ενδεχόμενο ο Καναδάς να αποτελέσει την 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο Κάρνεϊ αναμένεται να παρουσιάσει την Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Καναδά ως αξιόπιστο και στρατηγικό εταίρο της Ευρώπης, επιδιώκοντας να δώσει νέα ώθηση στις σχέσεις Οτάβα–Βρυξελλών.

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