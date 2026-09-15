Μετά τη Μάνου και ο Τσαγκαρουσιάνος βρήκε ευκαιρία για μικροψυχία – Η ανάρτηση που προκάλεσε την αιχμηρή απάντηση Δούκα   

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Δεν ήταν μόνο η Αφροδίτη Μάνου που βρήκε ευκαιρία με τον θάνατο Μαζωνάκη και τη λατρεία του κόσμου, για να βγάλει «χολή». Την απώλεια του καλλιτέχνη χρησιμοποίησε και ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος για να επιτεθεί (πού αλλού;) στον… Χάρη Δούκα. Στο εντελώς άσχετο, θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο θέμα για να μεμφθεί τον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μάλλον ο εκδότης ήθελε να ζητήσει ο Δούκας από εκείνον την άδεια για το εάν και πώς θα εκφραστεί

Και επειδή ο Δούκας δεν τον… ρώτησε τον Τσαγκαρουσιάνο, ο τελευταίος έκανε κάτι προσβλητικούς και χυδαίους χαρακτηρισμούς σε βάρος του.

Για να του απαντήσει ο Δούκας ως εξής:

«Ξεπεσμός και εμπάθεια.

Ο εκδότης της LIFO Στάθης Τσαγκαρουσιάνος μου επιτέθηκε με ακραία υβριστικούς -πεζοδρομιακού τύπου- χαρακτηρισμούς, μετά την ανάρτησή μου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Προφανώς ενοχλήθηκε από τη μεγάλη εκδήλωση του λαϊκού αισθήματος μετά τον άδικο χαμό του και αναζήτησε πρόσφορο στόχο για να το εκδηλώσει.

Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν».

Ξεπεσμός και εμπάθεια.



Ο εκδότης της LIFO Στάθης Τσαγκαρουσιάνος μου επιτέθηκε με ακραία υβριστικούς -πεζοδρομιακού τύπου- χαρακτηρισμούς, μετά την ανάρτησή μου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.



Προφανώς ενοχλήθηκε από τη μεγάλη εκδήλωση του λαϊκού αισθήματος μετά τον άδικο… pic.twitter.com/tG7FIFxp1F September 15, 2026

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