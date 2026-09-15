search
ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 15:52
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2026 14:32

Μετά τη Μάνου και ο Τσαγκαρουσιάνος βρήκε ευκαιρία για μικροψυχία – Η ανάρτηση που προκάλεσε την αιχμηρή απάντηση Δούκα   

15.09.2026 14:32
KIDIAMAZONAKI_EUROKINISSI

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δεν ήταν μόνο η Αφροδίτη Μάνου που βρήκε ευκαιρία με τον θάνατο Μαζωνάκη και τη λατρεία του κόσμου, για να βγάλει «χολή». Την απώλεια του καλλιτέχνη χρησιμοποίησε και ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος για να επιτεθεί (πού αλλού;) στον… Χάρη Δούκα. Στο εντελώς άσχετο, θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο θέμα για να μεμφθεί τον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μάλλον ο εκδότης ήθελε να ζητήσει ο Δούκας από εκείνον την άδεια για το εάν και πώς θα εκφραστεί

Και επειδή ο Δούκας δεν τον… ρώτησε τον Τσαγκαρουσιάνο, ο τελευταίος έκανε κάτι προσβλητικούς και χυδαίους χαρακτηρισμούς σε βάρος του.   

Για να του απαντήσει ο Δούκας ως εξής:

«Ξεπεσμός και εμπάθεια.

Ο εκδότης της LIFO Στάθης Τσαγκαρουσιάνος μου επιτέθηκε με ακραία υβριστικούς -πεζοδρομιακού τύπου- χαρακτηρισμούς, μετά την ανάρτησή μου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Προφανώς ενοχλήθηκε από τη μεγάλη εκδήλωση του λαϊκού αισθήματος μετά τον άδικο χαμό του και αναζήτησε πρόσφορο στόχο για να το εκδηλώσει.

Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν».

Διαβάστε επίσης:

Ο Γεωργιάδης στηρίζει Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας: «Ευτυχώς εμείς δεν είμαστε κομμουνιστές» (audio)

Ο Νίκος Παπανδρέου και τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Μπάμπης Παπαδημητρίου καρφώνει την κυβέρνηση λέγοντας «απάτη το πλεόνασμα» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astegoi
ΚΟΣΜΟΣ

Περίπου 1,4 εκατ. άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους

wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου – Τι σημαίνει για το κόστος δανεισμού και τις μετοχές

aslanidis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης στη δίκη για τα Τεμπη: «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε τον λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας – Πήραμε κλειστά φέρετρα, κι αυτοί τα κέρδη»

koutsoubas_vouli1609
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφί» Κουτσούμπα για Μητσοτάκη – Τσίπρα: «Θυμίζουν αγώνα Βραδυποριακού – Ταλαιπωριακού…»

tsatsarwnaki-adv
ADVERTORIAL

Δαγκωτό Sour Cream: Νέα γεύση που απογειώνει την εμπειρία του snacking

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Έρχονται αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων – Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

afroditi-manoy-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

akrita_manou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακρίτα «σφάζει» Μάνου μετά τις δηλώσεις για Μαζωνάκη: Ο φθόνος δύσκολα κρύβεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 15:49
astegoi
ΚΟΣΜΟΣ

Περίπου 1,4 εκατ. άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους

wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου – Τι σημαίνει για το κόστος δανεισμού και τις μετοχές

aslanidis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης στη δίκη για τα Τεμπη: «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε τον λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας – Πήραμε κλειστά φέρετρα, κι αυτοί τα κέρδη»

1 / 3