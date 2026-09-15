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15.09.2026 09:42

Ακρίτα «σφάζει» Μάνου μετά τις δηλώσεις για Μαζωνάκη: Ο φθόνος δύσκολα κρύβεται

15.09.2026 09:42
akrita_manou

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Σάλος έχει ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε οτι δεν γνώριζε τον τραγουδιστή και τη δουλειά του ενώ ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει την αντίθεση της στο λαϊκό προσκύνημα, το οποίο χαρακτήρισε «τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών».

Οι ανεκδιήγητες αυτές δηλώσεις προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων στα social media λόγω του απαξιωτικού ύφους, αλλά και του timing που επέλεξε η στιχουργός, ερμηνεύτρια και συνθέτρια.

Η Έλενα Ακρίτα σχολίασε στο Facebook:

«Βαθιά θλιβερό να μετατρέπεις την αγάπη του κόσμου σε τεκμήριο πολιτισμικής παρακμής. Κι όταν αυτή η αγάπη γίνεται «καρφί στο φέρετρο των ονείρων σου», ο φθόνος δύσκολα κρύβεται.

Οι πραγματικά μεγάλοι, στρατευμένοι καλλιτέχνες της γενιάς της δεν απειλούνται από το λαϊκό προσκύνημα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ούτε το έργο τους μικραίνει, ούτε το μπόι τους χαμηλώνει.

Η ίδια πάλι, είναι μια άλλη ιστορία».

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