Τζέιμι Λι Κέρτις: «Λύγισε» στα Emmy για τον Ρομπ Ράινερ – «Ήταν ένας θρύλος που αγαπήθηκε» (Video)

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Συγκινημένη εμφανίστηκε η Τζέιμι Λι Κέρτις στα βραβεία Emmy 2026, με την ηθοποιό να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της για τον φίλο και συμπρωταγωνιστή της στο «New Girl», Ρομπ Ράινερ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο πλαίσιο του αφιερώματος «In Memoriam» για τους ανθρώπους της τηλεόρασης που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο.

Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες και η 67χρονη ηθοποιός αφού αναφέρθηκε στον εκλιπόντα σκηνοθέτη Τζέιμς Μπάροους, άρχισε να δακρύζει μιλώντας για τον Ράινερ, τον οποίο χαρακτήρισε «αγαπημένο θρύλο» και «αγαπημένο μου Meathead» παραπέμποντας στον εμβληματικό ρόλο του ως Μάικλ «Meathead» Στίβιτς στη σειρά «All in the Family».

Ο Ρομπ Ράινερ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε συμπρωταγωνιστήσει με την Κέρτις στη σειρά «New Girl» από το 2012 έως το 2018, όπου υποδύονταν τους γονείς της Τζες Ντέι, Μπομπ και Τζόαν. Οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν αργότερα και στο «The Bear», για το οποίο ο Ράινερ τιμήθηκε μετά θάνατον με Emmy.

«Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρόμπι κέρδισε ένα Emmy για τον Καλύτερο Guest Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά για την υπέροχη δουλειά του στο “The Bear”» ανέφερε η Κέρτις και συμπλήρωσε: «Και πλέον κατέχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο Emmy για ερμηνεία, καθώς μεσολάβησαν 48 χρόνια, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 37 ετών που κατείχε ο πατέρας του, Καρλ Ράινερ».

«Ήταν γενναιόδωρος και καλόκαρδος και απίστευτα αστείος, και φίλος όλων. Και όλοι μας λείπουν ο Ρομπ και η Μισέλ και όλοι εκείνοι που χάσαμε φέτος» δήλωσε στη συνέχεια για τον Ρομπ Ράινερ.

Η αναφορά της Κέρτις έγινε εννέα μήνες μετά τον θάνατο του Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Ο 32χρονος γιος τους, Νικ Ράινερ κατηγορείται για ανθρωποκτονίες από πρόθεση και έχει δηλώσει αθώος.

Ο Ράινερ έλαβε το μετά θάνατον Emmy κατά τη διάρκεια των Creative Arts Emmys την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, όταν τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για την ερμηνεία του ως Άλμπερτ Σνούρ στο «The Bear».

Στην ίδια κατηγορία είχαν επίσης προταθεί οι Μάικλ Τζ. Φοξ, Μπρετ Γκόλντσταϊν, Χάμις Λίνκλεϊτερ, Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ και Κόνορ Στόρι.

Μετά την απονομή του βραβείου, όσοι βρίσκονταν στο Peacock Theater σηκώθηκαν όρθιοι και τον τίμησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο Ράινερ έγινε έτσι τρεις φορές βραβευμένος με Emmy, ενώ η ερμηνεία του στο επεισόδιο «Tonnato» του «The Bear» του χάρισε την όγδοη υποψηφιότητα της καριέρας του. Τα δύο προηγούμενα Emmy του τα είχε κερδίσει για τον ρόλο του Μάικλ «Meathead» Στίβιτς στο «All in the Family», το 1974 και το 1978.

Η 78η τελετή απονομής των Primetime Emmy μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και το Peacock τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι.

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