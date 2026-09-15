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15.09.2026 09:11

Το αδημοσίευτο βίντεο του Stavento με τον Γιώργο Μαζωνάκη από το στούντιο – «Έτσι περνάγαμε…»

15.09.2026 09:11
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Mε ένα αδημοσίευτο βίντεο με τον Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από στούντιο ηχογράφησης αποχαιρέτησε ο Stavento τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή, πρόωρα, σε ηλικία 54 ετών.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνονται οι δύο τραγουδιστές να ερμηνεύουν στίχους από το «Οινόπνευμα φτηνό», το τραγούδι που κυκλοφόρησε στον δίσκο με τίτλο «Αγαπώ σημαίνει» σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη.

«Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ…» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

@michalis_stavento

Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ…🕊️

♬ πρωτότυπος ήχος – STAVENTO

Η αυλαία για τον τραγουδιστή έπεσε χθες (14/9), με πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα να δίνει το παρών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια προκειμένου να πει το τελευταία αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

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ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 09:31
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