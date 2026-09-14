Γιώργος Μαζωνάκης: Με δάκρυα, λουλούδια και ζεϊμπέκικα το τελευταίο χειροκρότημα στο «παιδί της νύχτας» (Videos/Photos)

Takeaways by to pontiki AI Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου τελείται στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην περιοχή για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής λαϊκής αγρυπνίας, θαυμαστές και συνεργάτες του εκλιπόντος απέτισαν φόρο τιμής με συγκινητικές εκδηλώσεις σεβασμού.

Η αστυνομία έλαβε ειδικά μέτρα στην ευρύτερη περιοχή του ναού για την αποφυγή συνωστισμού λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου.

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Στη Νίκαια, την περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα (14/9) η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη με συγγενείς, συναδέλφους και αμέτρητους θαυμαστές του καλλιτέχνη να φθάνουν στην «παλιά του γειτονιά» για το ύστατο χαίρε.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Ακολούθως, η σορός του θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Χιλιάδες «αντίο» για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Έκλεισαν στις 12 οι πόρτες για το λαϊκό προσκύνημα

Φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη προσήλθαν με δάκρυα στα μάτια και λουλούδια στα χέρια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Την ίδια στιγμή, στεφάνια έχουν κατακλύσει τον προαύλιο χώρο του ναού.

Με δάκρυα, λουλούδια και ζεϊμπέκικα το τελευταίο χειροκρότημα

«Κρίμα και άδικο! Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας ωραίος καλλιτέχνης. Θα πω κάτι που είχε πει ο ίδιος, “Δεν θελω να με αγαπούν, θέλω να με σέβονται”. Ας τον σεβαστούμε όλοι την ύστατη στιγμή. Αντίο δεν λέμε ποτέ δε έναν μεγάλο τραγουδιστή, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι γονείς έχασαν ένα παιδί» δήλωσαν συγκινημένοι στην κάμερα θαυμαστές του εκλιπόντος τραγουδιστή.

Κάποιοι νεότεροι θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον καλλιτέχνη με τραγούδια του, χορεύοντας ακόμα και ζεϊμπέκικο στους δρόμους έξω από την εκκλησία.

Πλήθος διασήμων στη Νίκαια για το ύστατο χαίρε στον τραγουδιστή

Ο Ηλίας Βρεττός συγκινημένος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Αμαρυλλίς καταφτάνει στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Πάολα προσέρχεται στον Ιερό Ναό

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Νίκαιας

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. ανακοινώθηκε ότι λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Γεωργίου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας και εν συνεχεία της ταφής στο Γ΄ Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Μέχρι την ολοκλήρωση των δύο τελετών αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

Επιπλέον, από τις 10:00 το πρωί και μέχρι το τέλος των δύο τελετών πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

Λαοθάλασσα στη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια

Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές που σημειώθηκαν χθες Κυριακή στη Νίκαια, όταν φθάνοντας στον ναό η σορός του καλλιτέχνη, πλήθος κόσμου φώναζε «Αθάνατος», τραγουδώντας με δάκρυα στα μάτια τις επιτυχίες του.

«Το παιδί μου» – Κατέρρευσε η μητέρα του όταν είδε το φέρετρο

Η στιγμή που το φέρετρο έφτασε στην είσοδο της εκκλησίας η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, κατέρρευσε αντικρύζοντας το φέρετρο του παιδιού της.

Χιλιάδες άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας είχαν κατακλύσει τον χώρο του ναού πολύ πριν από την άφιξη της σορού και την εκκίνηση της αγρύπνιας, περιμένοντας υπομονετικά υπό τους ήχους τραγουδιών του ερμηνευτή, ενώ η αστυνομία είχε λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ι.Ν., ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Συγκίνησε ο πρώτος βιολιστής του Μαζωνάκη

Ο παπά-Στρατής, που είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στα πρώτα βήματα της καριέρας του ως βιολιστής, θέλησε να αποχαιρετήσει με έναν ιδιαίτερο συγκινητικό τρόπο τον τραγουδιστή, παίζοντας στο βιολί του το «Μου λείπεις», αποτίοντας φόρο τιμής στον καλλιτέχνη.

Η Νίκαια χθες έμεινε ξάγρυπνη. Τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη έπαιζαν μέχρι το πρωί, ενώ τα πλήθη εξακολουθούν να εισέρχονται στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν, να του αφήσουν ένα λουλούδι και να τον συντροφεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

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