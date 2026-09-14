Ανάβυσσος: Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο beach bar – Αναζητείται ο Αλκέτ Ριζάι (video)

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Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9). Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φαίνεται να είχε εμπλοκή στο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Συνελήφθη επίσης η 39χρονη σύζυγός του, για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός.

Ο Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν εκτός σωφρονιστικού καταστήματος με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και θα έπρεπε να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας (14/9).

Συγκεκριμένα, από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, στο beach bar, ήταν και ο Αλκέτ Ριζάι.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η Άμεση Δράση δέχτηκε κλήση για πυροβολισμούς στο σημείο, ένα τέταρτο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί δεν βρήκαν κανέναν, παρά μόνο δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος.

Αργότερα, ενημερώθηκαν από το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θραύσματα γυαλιών στον αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στην γάμπα.

Ελήφθησαν καταθέσεις και από τους δύο, οι οποίοι προέκυψε πως ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, όμως έδιναν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Τελικά όπως διαπιστώθηκε, κάποια στιγμή και ενώ ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε την μουσική. Τότε ο Αλκέτ Ριζάι που ήταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε έξω στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά την μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση γιατί φοβήθηκε από τον θόρυβο μη κληθεί η Αστυνομία.

Τότε ήρθαν στα χέρια και βγήκαν και άλλα άτομα από την επιχείρηση έξω. Σε κάποια στιγμή, κατά την συμπλοκή φαίνεται να βγάζει όπλο ο Αλκέτ Ριζάι και να οπλίζει και τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί που πιθανόν δούλευε ως «προστασία» και πυροβόλησε προς το μέρος του, όμως οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό των άλλων δύο εργαζομένων της επιχείρησης.

Ο Αλκέτ Ριζάι και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό μέχρι στιγμής συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για ψευδή κατάθεση.

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