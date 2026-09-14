Δίκη για τα Τέμπη: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για το άνοιγμα του κινητού του σταθμάρχη

Takeaways by to pontiki AI Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας εξετάζει αίτημα για τον τεχνικό έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη που αφορά τις κλήσεις και τα μηνύματά του.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας και συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Οι μάρτυρες ανέδειξαν ελλείψεις στη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς και αμφισβήτησαν την πληρότητα των στοιχείων σχετικά με το καταγραφικό του σταθμού.

Συνολικά τριάντα έξι στελέχη σιδηροδρομικών οργανισμών και του υπουργείου Μεταφορών αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία που επέφεραν τον θάνατο πολλών ανθρώπων.

Η αποδεικτική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις καταθέσεις επιζώντων επιβατών και λοιπών συγγενών των θυμάτων.

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Με την πρόταση της Εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας sim.

Το αίτημα προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε στα αιτήματά τους προς τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη για την κατάσχεση του καταγραφικού του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού του σταθμάρχη.

Επεσήμανε την έκθεση του τεχνικού τους συμβούλου που συσχετίστηκε τρεις μέρες πριν την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου η οποία αναφέρει παρέμβαση στα ηχητικά από το καταγραφικό.

Τόνισε επίσης το “εντεκάλεπτο κενό” στις συνομιλίες μεταξύ σταθμαρχών-μηχανοδηγών αφού αναχώρησε η αμαξοστοιχία από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, στοιχείο που κατά την ίδια αποτελεί έκπληξη καθώς οι επικοινωνίες όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν τακτικές.

Οι καταθέσεις των δύο θυγατέρων και της συζύγου του Γεώργιου Κουτσούμπα σήμαναν παράλληλα και την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Την περασμένη Τρίτη κατέθεσε ο πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου και πρώην συζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος ο οποίος έχει και την ιδιότητα του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας.

Στην κατάθεση του ως μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ενέργειες που κατά τον ίδιο δεν έγιναν κατά το στάδιο της ανάκρισης και ειδικά σε ότι αφορά την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Τόνισε χαρακτηριστικά πως “η διερεύνηση στο τί τελικά ανεφλέγη ήταν ελλιπέστατη”.

Την Τετάρτη κατέθεσαν οι συγγενείς των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτριου Μασσαλή και Σπύρου Βούλγαρη.

Ειδικά οι γονείς των δύο μηχανοδηγών, αναφέρθηκαν στην ψυχολογική επιβάρυνση που είχε στις οικογένειες τους η δημοσίευση θεωριών και τεχνικών εκθέσεων για την μεταφορά κάποιου “παράνομου φορτίου” στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Παράλληλα αναφέρθηκαν στα στοιχεία της δικογραφίας όπως την δικαστική πραγματογνωμοσύνη καθηγητή στη Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., τα βίντεο της εμπορικής, καταθέσεις και ηχητικά που αποκλείουν, όπως κατέθεσαν, το σενάριο μεταφοράς “παράνομου φορτίου”, ειδικά στην καμπίνα των μηχανοδηγών.

Συνολικά μέχρι στιγμής κατέθεσαν δέκα μάρτυρες και αφού προτείνει η εισαγγελέας για το αίτημα ελέγχου της συσκευής του σταθμάρχη, να τοποθετηθούν επί της εισαγγελικής πρότασης οι συνήγοροι και αποφασίσει το δικαστήριο, η δίκη θα συνεχιστεί με τις επόμενες καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται να καταθέσει και μια μάρτυρας επιβάτης στο Intercity και επιζήσασα της σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται πως για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών.

Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. H συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

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