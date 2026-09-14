Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική

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Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα (14/9), τα φαρμακεία στην Αττική, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.
Όπως ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
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