Θεσσαλονίκη: Ληστεία με τσεκούρι και ρόπαλο σε βενζινάδικο – Χτύπησαν τον υπάλληλο και άρπαξαν 500 ευρώ

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Ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9).

Οι τέσσερις δράστες έφτασαν στο βενζινάδικο στις 4 τα ξημερώματα. Ο ένας περίμενε στο αυτοκίνητο, ενώ μέσα στο πρατήριο μπήκαν οι υπόλοιποι τρεις, ο ένας εκ των οποίων κρατούσε τσεκούρι και ο άλλος ρόπαλο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αφού χτύπησαν τον υπάλληλο, οι ληστές προσπάθησαν να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο και όταν δεν τα κατάφεραν πήραν μόνο 500 ευρώ από την ταμειακή μηχανή και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων ληστών αναζητά κατά πληροφορίες ένα σπορ αυτοκίνητο μαύρου χρώματος που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών.

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