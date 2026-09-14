search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 09:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 07:24

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με τσεκούρι και ρόπαλο σε βενζινάδικο – Χτύπησαν τον υπάλληλο και άρπαξαν 500 ευρώ

14.09.2026 07:24
peripoliko thessaloniki

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9).

Οι τέσσερις δράστες έφτασαν στο βενζινάδικο στις 4 τα ξημερώματα. Ο ένας περίμενε στο αυτοκίνητο, ενώ μέσα στο πρατήριο μπήκαν οι υπόλοιποι τρεις, ο ένας εκ των οποίων κρατούσε τσεκούρι και ο άλλος ρόπαλο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αφού χτύπησαν τον υπάλληλο, οι ληστές προσπάθησαν να αφαιρέσουν το χρηματοκιβώτιο και όταν δεν τα κατάφεραν πήραν μόνο 500 ευρώ από την ταμειακή μηχανή και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων ληστών αναζητά κατά πληροφορίες ένα σπορ αυτοκίνητο μαύρου χρώματος που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών.

Διαβάστε επίσης:

«Στην παλιά του γειτονιά» ο Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία, σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο αντίο (photos & video)

Καιρός: Φθινοπωρινή στροφή με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Στο «μικροσκόπιο» το χαμηλό της Τρίτης

Ξάνθη: Απαγχονισμένος μέσα σε διαμέρισμά βρέθηκε 24χρονος φοιτητής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PHANTOM_TANAGRA_SINTRIVI_PILOTOI
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τα σενάρια για τη συντριβή του Phantom – Πού εστιάζουν οι έρευνες της Πολεμικής Αεροπορίας

deth_thessaloniki_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το crash test των αρχηγών στη ΔΕΘ: Ποιοι έβαλαν την ατζέντα, ποιοι άνοιξαν μέτωπα και ποιοι έμειναν πίσω

magdalena new
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις εκλογές της Σουηδίας: Μάχη ψήφο με ψήφο – Παραμένει μπροστά το κεντροαριστερό μπλοκ με διαφορά μιας έδρας

UK_new
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό διάλυση (;) το Ηνωμένο Βασίλειο – Κρίσιμη συνάντηση των ηγετών Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας

elas-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Στην αντεπίθεση με αιχμή την «πρόταση» για το επίδομα ανεργίας – «Φωτογραφίζει» Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Απαγχονισμένος μέσα σε διαμέρισμά βρέθηκε 24χρονος φοιτητής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 09:27
PHANTOM_TANAGRA_SINTRIVI_PILOTOI
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τα σενάρια για τη συντριβή του Phantom – Πού εστιάζουν οι έρευνες της Πολεμικής Αεροπορίας

deth_thessaloniki_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το crash test των αρχηγών στη ΔΕΘ: Ποιοι έβαλαν την ατζέντα, ποιοι άνοιξαν μέτωπα και ποιοι έμειναν πίσω

magdalena new
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις εκλογές της Σουηδίας: Μάχη ψήφο με ψήφο – Παραμένει μπροστά το κεντροαριστερό μπλοκ με διαφορά μιας έδρας

1 / 3