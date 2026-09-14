Καιρός: Φθινοπωρινή στροφή με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Στο «μικροσκόπιο» το χαμηλό της Τρίτης

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Σε πιο φθινοπωρινό μοτίβο περνά σταδιακά ο καιρός, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται πλέον σε βαρομετρικό χαμηλό που αναμένεται να σχηματιστεί στα νοτιοδυτικά και να κινηθεί ανατολικότερα από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν την Κυριακή στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 37,5 βαθμούς Κελσίου στην Παλαιόχωρα Χανίων, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να κυλήσουν με θερμοκρασίες πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, γενικά γύρω από τους 30 βαθμούς.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Αναστασία Τυράσκη, η πιο δροσερή εικόνα του καιρού παγιώνεται, με τον άνεμο σταδιακά να στρέφεται σε νοτιοανατολικό, ενώ νεφώσεις και μπόρες αναμένονται στα νοτιοανατολικά.

Πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η γενική τάση είναι η υποχώρηση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να περιορίζονται περίπου στους 29 με 31 βαθμούς.

Σύμφωνα με το meteo.gr, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες και πολύ τοπικές βροχές.

Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν σχετικά αυξημένες στη νότια χώρα, ενώ από τις βραδινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα φαινόμενα στα βορειοανατολικά, προβλέποντας για την κεντροανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι κατά τόπους ισχυρές, πριν σταδιακά εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με σύντομες βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανάλογη είναι η γενική εικόνα που αποτυπώνεται και στις διαθέσιμες προγνώσεις της ΕΜΥ, με πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα τοπικών φαινομένων κυρίως στα ανατολικά. Για την Αθήνα, η διαθέσιμη πρόγνωση της ΕΜΥ τοποθετεί τη μέγιστη κοντά στους 28 βαθμούς.

Η πρόγνωση του Meteo – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα κυμανθεί:

στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 24-26 βαθμούς

στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 27-29 βαθμούς

στη Θεσσαλία από 15 έως 29-31 βαθμούς

στην Ήπειρο από 15 έως 27-29 βαθμούς

στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 16 έως 29-31 βαθμούς

στα Επτάνησα από 17 έως 28-30 βαθμούς

στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 17 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο αναμένονται βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας αποτυπώνεται και στις επιμέρους προγνώσεις του meteo.gr, με τη Θεσσαλονίκη να κινείται κοντά στους 29 βαθμούς και αρκετές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας χαμηλότερα.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθεί τοπικά ασθενής βροχή ή ψιχάλα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κινηθεί περίπου από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ τις βραδινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 17 έως 29 βαθμούς.

Στο επίκεντρο το βαρομετρικό χαμηλό της Τρίτης

Το μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, όταν αναμένεται να σχηματιστεί βαρομετρικό χαμηλό στη θαλάσσια περιοχή στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Καθώς το σύστημα θα κινείται ανατολικότερα, εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσει βροχές σε νότια και κεντρικά τμήματα της Ελλάδας, με την ακριβή πορεία και ένταση των φαινομένων να εξαρτώνται από την τελική θέση και εμβάθυνση του χαμηλού.

Ορισμένα προγνωστικά σενάρια εξετάζουν το ενδεχόμενο το σύστημα να αποκτήσει στην πορεία πιο οργανωμένη κυκλωνική δομή ή ακόμη και ορισμένα χαρακτηριστικά ενός Mediterranean tropical-like cyclone, με πιθανή κατεύθυνση προς Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο δεν μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη πρόγνωση. Στις επίσημες διαθέσιμες προγνώσεις της ΕΜΥ και του meteo.gr δεν προκύπτει μέχρι στιγμής τεκμηριωμένη πρόβλεψη για σχηματισμό μεσογειακού κυκλώνα, επομένως η εξέλιξη του χαμηλού χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Η ΕΜΥ δεν εμφανίζει επίσης ενεργή μετεωρολογική προειδοποίηση στην τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι η παρατεταμένη ζέστη υποχωρεί και ο καιρός αποκτά σταδιακά πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε πιο φυσιολογικές για τα μέσα Σεπτεμβρίου τιμές και τις βροχές να επανέρχονται κατά τόπους στο προσκήνιο.

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