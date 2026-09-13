Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 51χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

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Στη σύλληψη ενός 51χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες.

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

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